واتساب يجري تغييراً جديداً في التصميم الخاص بنسخة هواتف "أندرويد"

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كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" سيجري تغييرات في التصميم الخاص بنسخة هواتف "أندرويد".

ووفقا لـموقع "وابيتاإنفو"، فقد قام "واتسآب" بإدخال تغييرات تصميم معينة على الإصدار التجريبي من "أندرويد"، والتي تتعلق بقائمة الدردشة على التطبيق.

وأشار الموقع إلى أن "واتسآب" سيقوم بإزالة فواصل الأسطر بين خلايا الدردشة في قائمة الدردشة الخاصة به، وهي الصفحة الأولى التي تظهر على تطبيقات المستخدمين، وتعرض أحدث محادثاتهم مع جهات الاتصال والمجموعات.

ويؤكد تقرير "وابيتاإنفو" أن هذا ليس إصلاحا تصميميا لتطبيق "واتسآب"، وإنما "تغييرا صغيرا" في واجهة المستخدم لتطبيق المراسلة الشهير، وذلك نظرا لأن التغيير الوحيد الذي سيتم إجراؤه هو إزالة الخطوط الفاصلة من تطبيق المراسلة.

وأعلن الموقع أنه تم تمكين التحديث بالفعل في الإصدار التجريبي من "أندرويد"، ومن المتوقع طرحه للمستخدمين قريبا.

وكانت تقارير ذكرت أخيرا أن "واتسآب" يختبر ميزة جديدة على هواتف "أندرويد" تدعى "اتصالات فلاش"، والذي يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيق سريعا، من خلال تلقيهم اتصالات سريعة للتحقق من هويتهم.

وتعمل ميزة "اتصالات فلاش" باتصال التطبيق برقم هاتف المستخدم ثم إنهاء المكالمة تلقائيا.

وتعد الميزة اختيارية، ويجب على المستخدم أن يمنح "واتسآب" إجراء الاتصال السريع به.