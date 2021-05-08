living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب التحديث الأخير... "واتساب" يحدّد تاريخ حذف الحسابات!

8
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد تطبيق "واتساب"، الجمعة، أنه لن يقوم بحذف أو تعطيل أي حسابات، بحلول 15 أيار، بسبب التحديث الأخير الذي شمل سياساته المرتبطة بالخصوصية.

وفي بيان، قال القائمون على واتساب إنه خلال الأسابيع الماضية "أظهرنا إشعارا في واتساب يوفر معلومات أكثر حول التحديث. وبعد منح الجميع وقتا للمراجعة، نواصل تذكير من لم تسنح لهم الفرصة أن يقوموا بذلك من أجل المراجعة وقبول (التحديث)".

وأضاف البيان أنه "بعد فترة عدة أسابيع، سيصبح التذكير الذي يتلقاه الناس متكررا في النهاية".

وفيما لو لم يوافق المستخدم على التحديثات الأخيرة، لن يتمكن سوى من استخدام "وظائف محدودة" للتطبيق، حتى قبول التحديثات، وفقا لواتساب.

ولفت واتساب إلى أن تحديد استخدام وظائف التطبيق لن يحدث لدى جميع المستخدمين في نفس الوقت.

ويوضح البيان أن "الوظائف المحدودة" تشمل تقييد الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم، إلا أنه سيبقى قادرا على الرد على مكالمات الصوت والفيديو الواردة.

ويلفت واتساب إلى أن الإشعارات، لو كانت مفعلة، ستتيح للمستخدم الضغط عليها لقراءة الرسالة التي تلقاها ومن ثم الرد عليها.

ويلفت البيان إلى أنه بعد بضعة أسابيع من ذلك لن يتمكن المستخدم من تلقي المكالمات، ولن تظهر له الإشعارات، بل وإن التطبيق سيتوقف عن توجيه الرسائل والمكالمات إلى هاتفه.

وكان واتساب قد تعهد، في شباط، بمنح مستخدميه وقتا أكبر لمراجعة التغييرات التي سيجريها على سياسة الخصوصية التي يعتمدها، والتي تسبب إعلانها في وقت سابق ببحث عدد من مستخدمي التطبيق عن بدائل له.

"نتفهم أن البعض قد يجربون تطبيقات أخرى لرؤية ما لديهم ليقدموه"، قال مطورو واتساب آنذاك، في بيان.

ونصت الشروط التي أعلن عنها واتساب، في كانون الثاني، على مشاركة رقم الهاتف مع منصات فيسبوك الأخرى، بالإضافة إلى صورة الحساب، ونشاطات المستخدم، وعنوانه الرقمي IP، وموقعه ولغته وعدد من التفاصيل الأخرى.

وأوضح مطورو التطبيق إنهم سيعملون على إضافة لافتة "توفر مزيدا من المعلومات التي يستطيع الناس قراءتها بسرعتهم الخاصة (براحتهم)".

وأضافوا أن التطبيق سيشارك أخبار تحديثاته مع المستخدمين من خلال خاصية "الحالة"، التي يتابع المستخدم من خلالها منشورات جهات الاتصال الخاصة به.

ويستخدم تطبيق واتساب حول العالم أكثر من 2.2 مليار شخص، ما أهله ليكون أكبر تطبيق مراسلة في العالم، ويمتلك العديد من المستخدمين أكثر من حساب واحد، كما أنه وسيلة مفضلة للاتصال الدولي والتواصل بين زملاء العمل، وازدادت أهميته بشكل كبير بعد اضطرار الكثيرين إلى العمل والدراسة من المنزل، بالتزامن مع جائحة كورونا.

alhurra

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout