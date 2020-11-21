living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكثر كلمات المرور شيوعا في 2020.. غيّرها فورا

21
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يستغرق كثير من مستخدمي الإنترنت وقتا طويلا في التفكير في "كلمة مرور" مناسبة وقوية لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الاختراق بسهولة.


وغالبا ما ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة، والابتعاد عن كلمة المرور الشائعة والقصيرة التي يسهل التنبؤ منها من قبل القراصنة.

ويقول الخبراء إن كثيرين يلجؤون إلى كلمات مرور قصيرة مثل الأرقام وتاريخ الميلاد، وذلك حتى يسهل تذكرها، لكن هذا الأمر يعرضهم لخطر الاختراق.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة لأكثر كلمات المرور استخداما خلال العام الجاري، ونصح بتغييرها في القريب العاجل لتجنب التعرض للاختراق.

وتضم القائمة نحو 200 كلمة سر، وكانت أول 20 منها، وهي الأكثر انتشارا في العالم، كالتالي:

123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
qqww1122
123
omgpop
123321
654321
qwertyuiop

وقال المصدر إن أول كلمة سر في القائمة "123456" يستخدمها أكثر من مليوني ونصف المليون شخص، كما أنها كانت عرضة للاختراق أكثر من 23 مليون مرة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout