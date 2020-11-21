أكثر كلمات المرور شيوعا في 2020.. غيّرها فورا

لا يستغرق كثير من مستخدمي الإنترنت وقتا طويلا في التفكير في "كلمة مرور" مناسبة وقوية لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الاختراق بسهولة.
وغالبا ما ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة، والابتعاد عن كلمة المرور الشائعة والقصيرة التي يسهل التنبؤ منها من قبل القراصنة.
ويقول الخبراء إن كثيرين يلجؤون إلى كلمات مرور قصيرة مثل الأرقام وتاريخ الميلاد، وذلك حتى يسهل تذكرها، لكن هذا الأمر يعرضهم لخطر الاختراق.
وفي هذا الصدد، نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة لأكثر كلمات المرور استخداما خلال العام الجاري، ونصح بتغييرها في القريب العاجل لتجنب التعرض للاختراق.
وتضم القائمة نحو 200 كلمة سر، وكانت أول 20 منها، وهي الأكثر انتشارا في العالم، كالتالي:
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
qqww1122
123
omgpop
123321
654321
qwertyuiop
وقال المصدر إن أول كلمة سر في القائمة "123456" يستخدمها أكثر من مليوني ونصف المليون شخص، كما أنها كانت عرضة للاختراق أكثر من 23 مليون مرة.