"فيسبوك" يهدد عرش "يوتيوب" بخدمة "غير مسبوقة"

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أعلن موقع فيسبوك، الجمعة، بشكل رسمي، أنه سيبدأ لأول مرة طرح مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية على منصته.

وقال موقع "تك كرانش" إن الخدمة سيتم إطلاقها بداية في الولايات المتحدة، وستكون متوفرة على "Facebook Watch".

وتهدف الخدمة إلى تقديم المقاطع الموسيقية الرسمية لرواد فيسبوك ومشاركتها مع أصدقائهم، حيث ستشمل مختلف نجوم الفن، مثل "بوب مارلي" و"ديبلو" و"بليك شيلتون" و"كيث أوربان" وآخرون..

ولن تعود هناك حاجة لمستخدمي فيسبوك للانتقال إلى "يوتيوب" لمشاهدة مقاطع الموسيقى الرسمية على قنوات الفنانين، حيث ستكون كلها متوفرة على "فيسبوك واتش".

وسيسمح للمستخدمين بالبحث عن أغانيهم المفضلة، سواء حسب النوع أو اسم الفنان أو حالته المزاجية.

وذكر معلقون أن هذه الخطوة تهدف إلى منافسة موقع يوتيوب، الذي يستحوذ على القسم الأكبر من الأعمال الموسيقية المصورة في العالم.

ولم يشر فيسبوك إلى ما إذا كان يعتزم تعميم هذه التجربة على مختلف دول العالم، حيث اكتفى بالقول "هذه مجرد بداية.. نخطط للمزيد مع مرور الوقت".