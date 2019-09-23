هواوي تعيد ابتكار الهواتف الذكية بإطلاقها السلسلة المتفوقة HUAWEI Mate 30

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أطلقت شركة هواوي اليوم سلسلة هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونخ في ألمانيا. وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال النقال إضافةً لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم. وترتقي هواوي من خلال هذه السلسلة الجديدة إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية وهندسة العتاد والبرمجيات.



استندت هواوي إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 32 عاماً في عالم التصميم والابتكار لمنتجات الاتصالات النقالة لتجعل الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 30 فريداً في تصميمه الخارجي وأدائه القوي ومزاياه. واستلهمت تصميم السلسلة كاملة من مفاهيم جمال البساطة لتجسد نموذجاً مثالياً للانسجام بين التصميم الأنيق والابتكارات التقنية. وتمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو فريد، بدءًا من شاشته المتفوقة أوليد هوريزن OLED HUAWEI Horizon Display من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة. بينما يعتبر معالج كيرين 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) هو أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن أنها مصنعة بتقنية تصنيع من رتبة 7 نانومتر+ مع الأشعة فوق البنفسجية، لتصل بذلك إلى مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الطاقة وقوة الأداء.



وتشمل الكاميرا الرباعية كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيستين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة فضلاً عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperChargeونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.



وقال ريتشاد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين "تخرج سلسلة الهواتف الجديدة HUAWEI Mate 30 كل ما في جعبة الهواتف الذكية المتقدمة من قوة وأداء. وهي مصممة للتفوق وتحدي الأساليب التقليدية بمنح المستخدم تجربة مبتكرة ومميزة. والحقيقة أن وصولنا إلى عصر شبكات الجيل الخامس فرصة لإعادة ابتكار تقنيات الهواتف الذكية بأساليب جديدة وتمثل سلسلة الهواتف HUAWEI Mate 30 التعبير الأرقى عن الآفاق التي تنتظرنا في المستقبل."



تصميم مبتكر: هاتف مستقبلي مميز

ينطلق تصميم سلسلة الهواتف HUAWEI Mate 30 من الجماليات التي أرست معاييرها السلسلة السابقة HUAWEI Mate 20 لكنه يمتاز عن سابقه بإضافتة لمسة مستقبلية تولد انطباعاً أقوى بالحداثة والتطور. ومن خلال تصميم الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro ذو الشق الضيق والإطار فائق النحافة حول الشاشة مع شاشته الجديدة "هواوي هوريزن ديسبلاي" التي تنحني إلى الخلف من الطرفين بزاوية 88 درجة فإن ذلك يمنح المستخدم تجربة غامرة غير مسبوقة من الإظهار الكامل من الحافة إلى الحافة.



ويقدم الطراز HUAWEI Mate 30 Pro طريقة مبتكرة للتحكم بشدة الصوت عن طريق لمس جانب الشاشة المنحني بدلاً من المفاتيح التقليدية الجانبية. وتتيح هذه الخاصية للمستخدم أيضاً اختيار مكان المفتاح الافتراضي التي تمكنهم من التحكم بشدة الصوت، ما يجعل HUAWEI Mate 30 Pro الهاتف الأكثر تكاملاً بين الهواتف الذكية المتوفرة اليوم. ولتأمين الهاتف تتضافر قوة ميزتي التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه لفتح القفل وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة لتقدم مستوى عال من الأمن البيومتري مع راحة فائقة وسهولة مطلقة.

إن أمسكت بالجهاز وقلبته سيلفت انتباهك مباشرة التصميم المميز والجميل لتوزيع عدسات نظام كاميرته الرباعي، فهي تقع جميعاً ضمن حلقة محاطة بهالة حلقية معدنية. ولا ريب أن تصميم هذا النظام الرباعي الشبيه بالكاميرات المحترفة DSLR والمصمم لسهولة حمل الجهاز، تجذب لأنظار لمستخدم هواتف سلسلة HUAWEI Mate 30 المميزة أينما كان حتى في وسط حشد مزدحم. وإضافة إلى ذلك يتمتع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بتقنية الشاشة السمعية HUAWEI Acoustic Display من هواوي البديلة لسماعة الهاتف التقليدية والتي تنتج جودة صوتية عالية من خلال الشاشة القادرة على بث الصوت أيضاً.

أداء متفوق: أول هاتف ذكي في العالم يدعم الجيل الثاني من شبكات الجيل الخامس

تعتمد سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 على معالج كيرين 990 للجيل الخامس، وهو أقوى معالج من نوعه طورته هواوي حتى اليوم وأكثرها تقدماً. ويتغلب معالج كيرين 990 للجيل الخامس على القيود الفيزيائية للدارات المتكاملة السيلكونية باستخدام بنية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة ثلاثية المستويات: للمعالج المركزي ووحدة دي فينشي للمعالجة العصبية (معالج عصبي مزدوج ضخم+ نوى معالجة عصبية صغيرة جداً)، ومعالج رسومي ضخم ذو 16 نواة. ويقدم هذا أداء فائق السرعة مع استهلاك للطاقة بكفاءة عالية.

والواقع أن المعالج كيرين 990 لشبكة الجيل الخامس مصنوع بأحدث عمليات التصنيع بالطباعة بالأشعة فوق البنفسجية من رتبة 7 نانومتر+، وهو يدعم مجموعة ضخمة من التقنيات من شبكات الأجيال الأقدم الثاني والثالث والرابع، إلى شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة، وشريحتي SIM مع وضع الاستعداد المزدوج وحزم الاتصال الترددي من النوعين TDD/FDD ما يوفر للمستخدمين اتصالاً سلساً في جميع الظروف والشبكات. وطورت سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 أيضاً لتحقيق أفضل أداء لنظام التشغيل. ويتميز HUAWEI Mate 30 Pro 5G بكونه أول هاتف ذكي في العالم يدعم الجيل الثاني من شبكات الجيل الخامس ويحتوي على 14 هوائيًا للاتصال بشبكات الجيل الخامس ما يوفر سرعة فائقة مع قدرة اتصال لا مثيل لها.

على صعيد قوة البطارية، يتضمن هاتف HUAWEI Mate 30 بطارية عالية القدرة بقيمة 4200 ميلي أمبير ساعي، أما هاتف HUAWEI Mate 30 Pro فيأتي ببطارية أقوى تبلغ قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعي. والشاحنان اللاسلكي والسلكي حاصلان على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland ما يمنح المستخدم شحن آمن وسريع . ويوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعةHUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 40 واط، إضافةً إلى شاحن سلكي وشاحن لاسلكي للسيارة وبنك الطاقة السلكي لضمان تجربة سلسة ومتكاملة في جميع حالات الاستخدام.

ويضاف إلى ذلك أن السلسة الجديدة HUAWEI Mate 30 تحسن ميزة الشحن العكسي إلى مستوى جديد، لتجعل عملية شحن الأجهزة الأخرى عند الحاجة أسرع وأسهل بدرجة كبيرة.

نقلة متقدمة في التصوير: كاميرا سينمائية بمستشعر الصورة SuperSensing لصور وفيديوهات فائقة

يتضمن الهاتف HUAWEI Mate 30 نظام الكاميرا الثلاثي مع خاصية SuperSensing التي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا زاوية تصوير عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل. وعندما تعمل هذه العدسات مع معالج الإشارة الرقمية في الجهاز ISP 5.0 فإن هذا الهاتف يمكن المستخدمين من التقاط الصور والفيديو بجودة عالية جداً.

أما الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro فيتضمن كاميرا رباعية مذهلة مؤلفة من نظام كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

ويتألف نظام سوبر سينسنج من كاميرتين رئيستين تنافسان في قدراتهما كاميرات المحترفين. ويتمتع هذا النظام بحساس ضوئي ضخم بمقاس 1/1.54 بوصة ذو حساسية قصوى تبلغ 51200 وفق أقسى معيار Video ISO. ويتيح هذا تسجيل الفيديو بنطاق ديناميكي موسع بجودة 4K/60 إطار في الثانية، وكذلك بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطار في الثانية. ويدعم هذا النظام التقاط الفيديو بجودة 4K بزاوية تصوير عريضة جداً في بيئات الإضاءة الخافتة بطريقة التصوير المتقطع (تايم لابس). ويوفر هاتف HUAWEI Mate 30 Pro مؤثرات بوكيه الاحترافية لصور عالية الجودة. ويضاف إلى ذلك أن نظام الكاميرا الثانئية مستشعراً ضوئياً بمقاس 1/1.7 بوصة وبمستشعر كاميرا فائق HUAWEI SuperSensing قادر على استقبال الضوء بنسبة أعلى بقيمة 40% لإنتاج صور مذهلة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة لأنه يمتاز بحساسية عالية جداً للضوء تبلغ ISO409600، ما يجعله أفضل جهاز لالتقاط الصور في بيئات الإضاءة المنخفضة حتى في اللقطات بزاوية واسعة جداً.

وتكتمل مزايا نظام الكاميرا في الجهاز، بكاميرا التصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل مع قدرة التقريب البصري بقوة 3x والتقريب المختلط بقوة 5x والتقريب الرقمي بقوة 30x، بالإضافة إلى ميزة مثبت الصورة الضوئي (AIS) وميزة التثبيت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AIS) وميزة مستشعر العمق ثلاثي الأبعاد للمشهد. وبهذا فإن سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 تقدم أقوى قدرات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي بين الهواتف الذكية المتوفرة حالياً للمستهلكين. وعلى الجانب الأمامي توجد كاميرا ثلاثية الأبعاد بمستشعر للصور Depth Sensing لالتقاط أدق التفاصيل عن الوجوه وما يحيط بها وتطبيق مؤثرات بوكيه ومعلومات دقيقة عن عمق المشهد على صور السيلفي وصور البورتريه.

أساليب مبتكرة للتفاعل مع الهاتف: تجربة أسرع وأكثر جاذبية وأماناً

تتضمن سلسلة HUAWEI Mate 30 مجموعة من المزايا الجديدة التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر جاذبية وسهولة وسلاسة، وتشمل:

• يتماز نظام التشغيل EMUI 10 بواجهة ذات تنسيق مستوحى من أسلوب تنسيق المجلات الحديثة، وهو يبقي الشاشة في حالة إظهار دائم لبعض المعلومات المفيدة، مع تغيير ألوانها في خلال اليوم.

• الوضع القاتم للشاشة Dark Mode يجعل إضاءة الشاشة هادئة ومريحة للعين في ساعات الليل.

• يتيح التفاعل المبتكر عبر لمس الجانب Intuitive Side-touch Interaction ضبط الأزرار الافتراضية للتحكم بالصوت ولألعاب والكاميرا، بالإضافة إلى أنه يفيد جداً في اختيار ضبط تلك الأزرار الافتراضية من الجانب الأيمن أو الأيسر بما يساعد مستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى في اختيار الجانب المناسب لهم.

• التحكم عبر الإيماءات المدعم بالذكاء الاصطناعي AI gesture control للتفاعل عبر الشاشة دون لمسها، فالدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والعرض الخصوصي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين تجربة الاستخدام.

• HiCar نظام ذكي متقدم للاتصال بسلاسة مع نظام الترفيه والمعلومات يوفر طريقة تنقل ذكية في السيارة.

• عرض على عدة شاشات Multi-screen Collaborarion، يتيح للمستخدم عرض المعلومات ونقل البيانات بين عدة أجهزة والتحكم بها.

• فتح قفل الهواتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد HUAWEI 3D Face Unlock وخاصية قراءة بصمة الإصبع في الشاشةIn-screen Fingerprint وهي مزايا متقدمة لحماية البيانات والخصوصية (متوفرة فقط في جهاز HUAWEI Mate 30 Pro).

أطلقت هواوي أيضاً مجموعتها المنتظرة من الأجهزة القابلة للارتداء HUAWEI WATCH GT 2 وتتضمن معالج كيرين المدعم بالذكاء الاصطناعي Kirin AI الذي طورته هواوي. وتمتاز HUAWEI WATCH GT 2 ببطارية رائدة ذات عمر طويل، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من المزايا والوظائف الجديدة تشمل 15 وضعاً رياضياً و10 أوضاع خاصة بالتدريب والجري بالأخص، ومشغل موسيقى متقدم وقدرة على إجراء مكالمات صوتية عبر بلوتوث. ويضاف إلى ذلك أن HUAWEI WATCH GT 2 تتمتع بوظائف صحية جديدة تتيح للمستخدم مراقبة معدل ضربات قلب المستخدم وعدد ساعات نومه وغير ذلك من المؤشرات الحيوية.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هواوي عن توفر سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 3 للاتصال اللاسلكي الحقيقي عبر البلوتوث، والتي حصلت على 11 جائزة من وسائل الإعلام بكونها "أفضل ما في إيفا" خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأخير إيفا 2019. وسيتوفر الإصدارين باللونين الأبيض والأسود لسماعات FreeBuds 3 في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وروسيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية بدءًا من نوفمبر 2019.

الألوان والتوفر والأسعار

سيتوفر الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro بشاشة 6.53 بوصة والهاتف HUAWEI Mate 30 بشاشة 6.62 بوصة بعدد من الألوان والخامات التي تناسب مختلف أذواق المستخدمينEmerald Green ، Space Silver، Cosmic Purple ، Black بينما يتوفر اللونان Forest Green و Orange

بخامة من الجلد المصنوع من النباتات.