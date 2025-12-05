هكذا توزّعت مجموعات كأس العالم 2026!

A+
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.
المجموعة الثانية: كندا – الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي – قطر – سويسرا.
المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة – باراغواي – أستراليا – الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – ساحل العاج – الإكوادور.
المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي – تونس.
المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.
المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي.
المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي – النرويج.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.
المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي – أوزبكستان – كولومبيا.
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.
وتمثّل نسخة 2026 أكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، مع توزيعها على 12 مجموعة، يتأهل منها أوائل المجموعات ووصافيوها، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.