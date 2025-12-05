living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا توزّعت مجموعات كأس العالم 2026!

5
DECEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أُجريت، الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستُقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأسفرت عن مواجهات قوية في مرحلة المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.
المجموعة الثانية: كندا – الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي – قطر – سويسرا.
المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة – باراغواي – أستراليا – الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – ساحل العاج – الإكوادور.
المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي – تونس.
المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.
المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي.
المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي – النرويج.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.
المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي – أوزبكستان – كولومبيا.
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

وتمثّل نسخة 2026 أكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، مع توزيعها على 12 مجموعة، يتأهل منها أوائل المجموعات ووصافيوها، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout