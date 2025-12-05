هكذا توزّعت مجموعات كأس العالم 2026!

A + A -

انتهت قرعة كأس العالم 2026 وجاءت النتيجة على الشّكل التالي:

المجموعة 1: المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفريق من ملحق أوروبا

المجموعة 2 من قرعة كأس العالم: كندا وسويسرا وقطر وفريق من ملحق أوروبا

المجموعة 3 من قرعة كأس العالم: البرازيل والمغرب واسكتلندا وهاييتي

المجموعة 5: ألمانيا وكوت ديفورا والإكوادور وكوراساو

المجموعة 6: هولندا واليابان وتونس

المجموعة 7: بلجيكا ومصر وإيران

المجموعة 8: إسبانيا والسعودية والأوروغواي وكاب فيردي

المجموعة 9: فرنسا والسنغال والنرويج وفريق من الملحق العالمي

المجموعة 10: الأرجنتين والجزائر والنمسا

والمباراة الافتتاحية ستكون بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران 2026 في مكسيكو