هكذا توزّعت مجموعات كأس العالم 2026!

A+
A-
انتهت قرعة كأس العالم 2026 وجاءت النتيجة على الشّكل التالي:
المجموعة 1: المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وفريق من ملحق أوروبا
المجموعة 2 من قرعة كأس العالم: كندا وسويسرا وقطر وفريق من ملحق أوروبا
المجموعة 3 من قرعة كأس العالم: البرازيل والمغرب واسكتلندا وهاييتي
المجموعة 5: ألمانيا وكوت ديفورا والإكوادور وكوراساو
المجموعة 6: هولندا واليابان وتونس
المجموعة 7: بلجيكا ومصر وإيران
المجموعة 8: إسبانيا والسعودية والأوروغواي وكاب فيردي
المجموعة 9: فرنسا والسنغال والنرويج وفريق من الملحق العالمي
المجموعة 10: الأرجنتين والجزائر والنمسا
والمباراة الافتتاحية ستكون بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران 2026 في مكسيكو