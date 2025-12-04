الأردن يحقق أول فوز ويهزم الإمارات بكأس العرب

A + A -

حقق المنتخب الأردني، الأربعاء، أول انتصار له في بطولة كأس العرب المقامة بالدوحة، في قطر، بعد هزيمته للمنتخب الإماراتي 2-1.

وبدأت المباراة بحصول اللاعب الإماراتي خالد الظنحاني، على بطاقة حمراء في الدقيقة 18 من المباراة، بعد عرقلته للمهاجم الأردني داخل منطقة الجزاء، احتسب الحكم على أثرها ركلة جزاء لـ"النشامى".

وسجل علي علوان الهدف الأول للمنتخب الأردني من ركلة جزاء.

وفرط علوان في تدعيم تقدم الأردن بهدف ثان قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أهدر ركلة جزاء تصدى لها حامد المقبالي في الدقيقة 38.

وعدل للمنتخب الإماراتي النتيجة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، بهدف سجله اللاعب برونو.

وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة سجل يزن النعيمات الهدف الثاني للمنتخب الأردني، بعد كسره لجدار التسلل.

وبهذا الانتصار ضمن "النشامى" صدارة المجموعة بثلاث نقاط، في ما حل المنتخب المصري في المرتبة الثانية والكويت في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة لكليهما، بعد تعادلهما، أمس الثلاثاء، 1-1.