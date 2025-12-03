living cost indicators
مصر.. وفاة سباح خلال بطولة الجمهورية بشكل مفاجئ

3
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي نجم نادي الزهور المصري، السباح الناشئ، يوسف محمد (12 عاما)، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، بعد تعرضه لإغماء حاد.

وتعرض يوسف لحالة إغماء حادة أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حالياً بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي، وعلى الرغم من محاولات الإسعاف الأولية ونقله الفوري، إلا أنه فارق الحياة.

ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، اللاعب الناشئ، معلنا الحداد لمدة 3 أيام.

وفيما ينتظر الجميع تفاصيل إضافية حول الأسباب الطبية التي أدت إلى الوعكة المفاجئة للاعب الشاب وهو في أوج نشاطه الرياضي، تتوجه الأنظار إلى أهمية المراجعات الطبية الدقيقة للرياضيين الناشئين، وتعد هذه الفاجعة بمثابة دعوة للنظر في إجراءات السلامة وتوافر الرعاية الطبية الفورية في المجمعات الرياضية الكبرى.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كان اللاعب قد سقط في المياه فور انطلاقه في سباق 50 متر ظهر، حيث تدخل المنقذون وطاقم الإسعاف على الفور لإنقاذه، قبل أن يُجرى له الإسعافات الأولية داخل المجمع، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة للاستاد، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالته.

Skynews
{{article.title}}
