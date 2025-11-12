مدرب ألمانيا: لا وقت للتجربة.. وهدفنا كأس العالم

living cost indicators
أكد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا أنه لا يوجد وقت لتجربة أي شيء فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وأنه يريد فقط الفوز في المباراتين المقبلتين ليحجز مقعده في نسخة العام المقبل في أميركا الشمالية.

وسيضمن منتخب ألمانيا، الذي يحل ضيفًا على لوكسمبورغ يوم الجمعة قبل أن يستضيف سلوفاكيا في 17 نوفمبر الجاري، صدارة المجموعة الأولى والتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في حال فوزه في المباراتين.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي، الاثنين: نريد تحقيق توازن جيد في التشكيلة. نريد تغطية كل مركز بلاعبين اثنين. الأهم هو النجاح في هاتين المباراتين والحصول على الست نقاط والتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: لا نعتمد على نتائج الآخرين بل نعتمد فقط على أداء فريقنا. هذه نقطة انطلاق جيدة لكن علينا تحقيق النجاح.

وأثار ناغلسمان بعض الدهشة بعد استبعاده أنجيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت، لكنه أوضح أن فرصة انضمام اللاعب (24 عامًا)، والذي خاض خمس مباريات دولية، إلى تشكيلة كأس العالم العام المقبل لا تزال قائمة.

وأتبع المدرب: تحدثت مع أنجيلو. تطوره يسير في الاتجاه الصحيح. لكن في مركز لاعب الوسط المدافع أرى أن فيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش أفضل منه بفارق طفيف حاليًا. يحتاج أنجيلو إلى مواصلة تألقه. سيتم اختيار تشكيلة جديدة في مارس المقبل. الباب لم يغلق بعد.

وتتصدر ألمانيا مجموعتها بتسع نقاط متقدمة بفارق الأهداف على سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني. ويحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث بست نقاط فيما تتذيل لوكسمبورغ الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق في مارس 2026.

وتتطلع ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، إلى وصولها لأبعد نقطة في البطولة والفوز باللقب في النسخة التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك، وذلك بعد خروجها المخيب للآمال من الدور الأول في النسختين الماضيتين عامي 2018 و2022.

