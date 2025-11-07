ألمانيا تترقب ظهور "لبناني" لأول مرة في قائمتها الدولية

A + A -

يترقب الألمان الظهور الأول للاعب الشاب سعيد الملا المولود لأب لبناني مع المنتخب الأول بعدما ضمه المدرب يوليان ناغلسمان إلى القائمة الدولية يوم الخميس.

وخطف سعيد الملا ابن محمد المهاجر اللبناني وسابرينا الألمانية الأنظار في الموسم الحالي مع كولن في الدوري المحلي، إذ سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 9 مباريات خاضها في المسابقة.

وولد سعيد في كريفيلد الألمانية يوم 26 أغسطس 2006 عقب شهر من فوز إيطاليا بكأس العالم ذلك العام على حساب فرنسا في برلين.

ويعزو سعيد وشقيقه مالك حبهما لكرة القدم إلى والدهما الذي لعب لفريق محلي كقلب دفاع، ثم بعدها تحول إلى مرشد لولديه، إذ بدأ سعيد مشواره مع بوروسيا مونشنغلادباخ لكن تم استبعاده من الفريق لأنه "لم يكن بالمستوى المناسب للعب في الأكاديمية".

ويعترف سعيد أن شقيقه مالك الذي يكبره بعام كان سبباً في استمراره في كرة القدم، إذ قال: لم تكن تجربة جيدة بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً، كنت أسأل نفسي "ما هو الخلل؟" لكن جاء مالك وساعدني على تخطي تلك الفترة عندما انضممنا إلى فريق ميربوخ المحلي.

وانتقل سعيد بعد ذلك ومعه شقيقه الأكبر مالك إلى كولن حيث يعيشان الآن في شقة سوياً، ومن كولن أصبح نجماً بارزاً في سماء كرة القدم الألمانية إذ يتقاضى حالياً أكثر من 60 ألف يورو مرتباً شهرياً بخلاف الحوافز المالية الأخرى.