الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتهم موظفيه بسرقة مليون و700 ألف دولار

1
NOVEMBER
2025
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن فقدانه أكثر من مليون و700 ألف دولار جراء "سرقة ممنهجة" يزعم تورط موظفيه فيها.

 

وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الخميس، أنه سلم معلومات مفصلة عن القضية إلى "السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي" بعد أن كشف تدقيق عن نشاط مشبوه على مدى عدة سنوات، مضيفا أنه أنهى عقود موظف ومستشار، بينما رحل موظف آخر بالفعل.

 

 

ولم يكشف الاتحاد، الذي يتخذ من إمارة موناكو مقرا له، النقاب عن الأشخاص المشتبه بهم في عملية السرقة، ولم يحدد سلطات الدولة التي تواصل معها.

 

وتعهد البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، باستخدام "أقصى قوة قانونية" لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال.

 

وقال كو: "العديد من المنظمات تتجاهل حوادث كهذه، وتنهي خدمات الموظفين بمعلومات محدودة، مما يسمح للجناة بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل منظمات جديدة. لسنا من هذا النوع من المنظمات".

 

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "لقد بنينا سمعة راسخة في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية والدفاع عن الحق، حتى وإن كان ذلك مزعجا بعض الشيء أحيانا، لكن من المهم أن نفعل الصواب".

العربية
