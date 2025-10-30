living cost indicators
مصرف الأرجنتين يصدر قطعة نقدية احتفاء بهدف مارادونا التاريخي

30
OCTOBER
2025
كشف المصرف المركزي الأرجنتيني، الأربعاء، عن قطعة نقدية تذكارية احتفاء بالهدف الشهير للراحل دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم 1986 بالمكسيك.

ويُظهر وجه القطعة الفضية المحدودة الإصدار كرة قدم، فيما يصوّر ظهرها هجمة مارادونا التي انطلقت من منتصف ملعبه، حيث راوغ خمسة لاعبين وسجل "هدف القرن" في ربع النهائي.

وخلال نفس المباراة سجل مارادونا صاحب القميص رقم 10 هدفاً بيده بقي في الذاكرة، قبل أن يقود منتخب بلاده نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخها.

وأوضح المصرف المركزي أن 2500 نسخة من هذه القطعة التذكارية التي يبلغ وزنها 27 غراما وقطرها 40 ملم، قد أُصدرت لتُطرح في السوق المحلية، مضيفًا أن "قطعًا ذهبية بتصميم مشابه قد تم سكّها أيضاً وستُطرح للبيع على المستوى الدولي".

وأثار تقديم القطعة النقدية ردود فعل سلبية على شبكات التواصل، إذ لم يذكر منشور المصرف المركزي اسم مارادونا.

وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس "مبادرة جميلة جدا، لكن لماذا لم يُذكر صاحب الهدف؟"، فيما علّق آخر مازحًا: "مدير حسابات التواصل راوغ اسم مارادونا كما راوغ دييغو الإنجليز".

العربية
