فان دايك: صفقات ليفربول لا تشكل "إضافة جديدة"

17
OCTOBER
2025
أشاد قائد فريق ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، بالمجهود الذي بذله فريقه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أنفق أكثر من 520 مليون دولار، لكنه أكد أن ذلك ليس كافيا.

ووصف فان دايك الصفقات التي أبرمها "الريدز" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بـ"الرائعة"، لكنها لا تشكل أي إضافة جديدة، بحسب تعبيره.

وأكد المدافع الهولندي، أن المسؤولية الآن تقع عليه وعلى زملائه في الفريق، من أجل بناء فريق جديد قادر على الفوز بالبطولات.

وكان بطل الدوري الإنجليزي قد أنفق 415 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع تسعة لاعبين، مثل ألكسندر إيزايك، وفولريان، وهوجو إيكيتيكي، وبالمقابل حصل على 187 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبين آخرين.

وقال فان دايك لصحيفة "ريتش سبورت" البريطانية: "النادي قام بعمل رائع.. لكن تلك التعاقدات ليست إضافة جديدة"، مؤكدا أن النادي "فقد الكثير من الجودة خلال السنوات الأخيرة"، بعد رحيل العديد من اللاعبين الأساسيين مثل ألكسندر أرنولد، ولويس دياز، وداروين نونيز.

 

وأضاف: "الآن حان وقت العمل وبناء فريق قوي جدا للمنافسة على كل البطولات"، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت للانسجام.

 

ورغم بدايته المثالية في "البريميرليغ"، فإن "الريدز" خسروا المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، قبل التوقف الدولي في أكتوبر.

 

وشدد فان دايك على أن ثقافة النادي هي "الأهم"، مضيفا أن الاحتفاظ بلقب الدوري أمر صعب جدا.

 

ويعد فان دايك، البالغ من العمر 34 عاما، من اللاعبين القلائل القادرين على نقل هوية الفريق إلى الوافدين الجدد، وفقا لصحيفة "ميرور".

Skynews
{{article.title}}
