فيلا ميسي الفاخرة في إيبيزا مهددة بالهدم.. ما السبب؟

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، أزمة قانونية قد تؤدي إلى هدم عقار فاخر يمتلكه في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وذكرت صحيفة "إي بي سي" الإسبانية، أن الفيلا التي اشتراها ميسي في جزيرة إيبيزا عام 2022، بحوالي 11 مليون يورو، مهددة بالهدم بسبب مخالفته للتخطيط العمراني.

وأوضحت الصحيفة، أن الفيلا الواقعة في بلدية سانت جوزيف دي سا تالاي، والتي بنيت على قطعة أرضية مساحتها 16000 متر مربع، تفتقر إلى رخصة إتمام البناء، وشهادة صلاحية السكن.

كما أجريت عدة توسعات داخل الفيلا التي تفوق مساحتها 500 متر، مثل إضافة غرف، وتغييرات في الأرضية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وجراء ذلك، فتحت سلطات مجلس المدينة تحقيقا في هذه المخالفات، ولا تستبعد إمكانية هدم أجزاء من العقار، في حال عدم تسوية الوضع.

 

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، في وقت سابق، أن بعض غرف الفيلا بنيت بدون تصريح، لكن الأعمال أُنجزت قبل أن يشتريها ميسي سنة 2022.

 

وليست هذا المرة الأولى التي يثير فيها عقار ميسي الجدل، إذ قام نشطاء، في أغسطس الماضي، برسم شعارات على واجهة الفيلا، احتجاجا على بناء المنازل الفاخرة في أراض محمية.

 

وبعد الأعمال التخريبية، تقدم ميسي بشكوى إلى السلطات.

 

Skynews
