living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الفيفا يحذر: كرة القدم في خطر لهذا السبب

11
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن كرة القدم "تخوض مخاطرة كبيرة" بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج.

 

ووافق الاتحاد الأوروبي (يويفا) على طلبي رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي بإقامة مباراة خارج البلاد خلال الموسم، فيما طلب من (فيفا) الحصول على الضوء الأخضر النهائي لاتخاذ القرار.

 

ومن المقرر أن يلعب فياريال مع ضيفه برشلونة في مدينة ميامي الأميركية في ديسمبر المقبل، فيما سيواجه ميلان فريق كومو في مدينة بيرث الأسترالية في فبراير المقبل.

 

وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في روما الإيطالية، الخميس: "لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا".

وأضاف: "هذا الهيكل هو من وضع كرة القدم كالرياضة الأولى في العالم".

 

وتابع رئيس (فيفا): "إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة".

 

وأوضح: "إذا أردنا تنظيمه فيجب أن ننظر إلى الأمر كما تعلمون، لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه ال ن، لكنني أرى أن (يويفا) وافق على الأمر".

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout