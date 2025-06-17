والد نيمار بغضب: إصاباته ليست بسبب "الفتيات".. وميسي لا يشغله

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دافع والد النجم البرازيلي نيمار جونيور عن لاعب سانتوس بسبب الانتقادات التي تُلاحقه نظراً لإصاباته المتكررة، مشيراً إلى أن نمط حياته ليس السبب في ذلك، كما أضاف أن النجم البرازيلي لا يهتم بمقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال والد نيمار في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: إنه يخرج فقط عندما يكون في عطلة أو لا يلعب. الإصابات لم تحدث لأنه خرج مع فتيات. هل تعتقدون أنه تعرض لتمزق بالرباط الصليبي لأنه كان يلعب البوكر؟.

ومنذ رحيله عن باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيراً بسبب الإصابات، إذ تعرض لإصابة قوية خلال فترة قصيرة مع الهلال السعودي، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة مع فريقه الحالي سانتوس.

ورغم ذلك، أكد والده أنه من المستحيل تجنّب الإصابات في حياة اللاعب المحترف، مضيفا: نيمار بخير الآن، استعاد حالته النفسية وقوته البدنية، وينقصه فقط بعض السرعة. كل شيء يسير وفق خطة تصاعدية.

وأضاف: نيمار لا يزال يحظى باهتمام في سوق الانتقالات، هذا الأسبوع سنسافر إلى ميامي للتحدث مع بعض الأندية هناك. علينا أن نستمع ونقرر. هناك أيضًا أندية أوروبية تشارك في دوري الأبطال.

وأتبع: القرار النهائي سيكون مرتبطًا أولاً بالتعافي الكامل مع سانتوس، ثم بالاستعداد لكأس العالم 2026، حيث يطمح نيمار للعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واختتم بالقول: نيمار لا يسعى لمقارنة نفسه بميسي. هدفه هو الفوز بكأس العالم، من أجل نفسه، من أجل البرازيل، ومن أجل جماهيره. أراه يلعب مع فينيسيوس ورودريغو ورافينيا.