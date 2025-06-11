أستراليا تعبر السعودية بهدفين وتتأهل مباشرة إلى المونديال

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لحق منتخب أستراليا بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2026، بفوزه على مضيفه السعودي 2-1، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

تقدم منتخب السعودية بهدف عبد الرحمن العبود بعد مرور 19 دقيقة من المباراة المقامة في جدة، ثم أدرك الضيوف التعادل بهدف كونور ميتكالف في الدقيقة 42، وأضاف ميتشل ديوك الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل مباشرة رفقة اليابان متصدر الترتيب.

أما المنتخب السعودي، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الثالثة في الدور الثالث من التصفيات.

وسيتجه "الأخضر" لخوض مرحلة الملحق التي تضم أصحاب المركزين الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث، رفقة منتخبات إندونيسيا والإمارات وقطر والعراق وسلطنة عمان.

وصعد المنتخب الأسترالي لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي، بعد مشاركات سابقة في مونديال ألمانيا 1974 وألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

وأصبحت أستراليا أيضا المنتخب رقم 11 الذي تأكد وصوله نهائيات مونديال 2026، رفقة إيران وأوزبكستان واليابان والأردن وكوريا الجنوبية من آسيا، والأرجنتين حامل اللقب من أميركا الجنوبية، ونيوزلندا من أوقيانوسيا، والثلاثي المنظم للبطولة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.