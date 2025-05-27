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رونالدو يلمح إلى انتهاء رحلته مع النصر السعودي

27
MAY
2025
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ألمح النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى وصوله لنهاية مشواره مع النصر السعودي، بالقول إن "فصلا انتهى" مباشرة بعد المرحلة الختامية من الدوري المحلي التي شهدت تسجيله هدفا في خسارة فريقه أمام الفتح 2-3.
 
انضم رونالدو (40 عاما) إلى النصر نهاية عام 2022 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويصل إلى نهاية عقده هذا الصيف.
 
وفي ظل فتح فترة انتقالات استثنائية بين 1 و10 يونيو للسماح للأندية الـ 32 المشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة بالتعاقد مع اللاعبين، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية التحاقه بأحد الفرق المشاركة في البطولة المستحدثة.
 
وفي منشوره الغامض على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب رونالدو مع صورة له بقميص النصر: "انتهى هذا الفصل"، مضيفا: "القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".
 
وبعد انتهاء مشواره عند الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة على يد كاواساكي فرونتالي الياباني الشهر الماضي، فشل النصر في التأهل إلى المسابقة القارية الأم بإنهائه الدوري السعودي ثالثا خلف الاتحاد البطل والهلال الوصيف، فيما نال الأهلي البطاقة الثالثة نتيجة إحرازه اللقب.
 
وأنهى رونالدو الذي قال العام الماضي إنه قد يختم مسيرته مع النصر، الموسم متصدرا قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا.
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