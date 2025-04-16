قبل لقاء أرسنال.. ريال مدريد يوجه رسالة "الريمونتادا" بفيديو

A + A -

بعث الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ريال مدريد رسالة للاعبيه ولجماهير الفريق، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع العملاق الإسباني مع ضيفه أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد لتعويض خسارته القاسية صفر- 3 في مباراة الذهاب أمام أرسنال، الأسبوع الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، من أجل التأهل للدور قبل النهائي في البطولة القارية، التي يحمل الفريق الملكي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 15 لقبا.

وأكد موقع الريال في رسالته "أن كل شيء ممكن"، حيث أظهر مقطع فيديو قدرة الفريق على العودة في العديد من المباريات، التي لا تزال محفورة في أذهان محبيه في السنوات الأخيرة.

وتحدث النادي عن الإنجازات التي حققها "فريق الأحلام في ملعب سانتياغو برنابيو بالمسابقة القارية".

وحمل الفيديو عنوان "برنابيو مجددا"، في إشارة إلى مباراة الريال وأرسنال، التي ستقام بمعقل الفريق الإسباني غدا.

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لم ينجح فريق مضيف في تعويض تأخره بفارق 3 أهداف أو أكثر في مباراة الذهاب سوى في 4 مرات فقط.

وكانت البداية عام 2004، حينما فجر ديبورتيفو لاكورونيا مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله للدور قبل النهائي في البطولة على حساب ميلان الإيطالي.

وأنهى ميلان مباراة الذهاب، التي جرت في معقله (سان سيرو) فائزا 4-1، لكن منافسه الإسباني فاجأ الجميع، بانتصاره المذهل على الفريق اللومباردي 4 - صفر، ليقطع ورقة الترشح للدور قبل النهائي.

وفي دور الـ16 لموسم 2016/2017، تعافى برشلونة الإسباني، الغريم التقليدي لريال مدريد، من خسارته صفر- 4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بفوز تاريخي على أرضه بنتيجة 6- 1 في دور الـ16، ليواصل مشواره في البطولة.

وفي دور الثمانية لموسم 2017/2018، تمكن روما الإيطالي من تعويض خسارته القاسية 1 - 4 ذهابا على ملعب برشلونة، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر في لقاء الإياب، الذي جرى بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة نذاك.

وراح برشلونة ضحية لـ(الريمونتادا) مرة أخرى في الموسم التالي للبطولة القارية، فرغم فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي، فإن الفريق الإنجليزي سرعان ما نفض الغبار عن كاهله، واكتسح نظيره الكتالوني 4 - صفر في مباراة العودة على ملعب (أنفيلد)، ليصعد للمباراة النهائية ويتوج باللقب في ذلك الوقت.

وفي المقابل، يتمتع ريال مدريد بتاريخ حافل بالعودة في دوري الأبطال، مما منح جماهيره أملا في ليلة ساحرة أخرى على ملعب (سانتياغو برنابيو).

وتوج ريال مدريد بلقبه الـ14 في دوري أبطال أوروبا عام 2022 بعد أن شق طريقه بقوة عبر أدوار خروج المغلوب، حيث تأخر الفريق في النتيجة بملعبه في دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان، وفي دور الثمانية أمام تشيلسي الإنجليزي، وفي قبل النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه في كل مرة كان يجد طريقه للتأهل.

وفي لقاء الريال مع مانشستر سيتي، احتاج فريق العاصمة الإسبانية إلى هدفين متأخرين سجلهما مهاجمه البرازيلي رودريغو، في الدقيقتين 90 والوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليفرض وقتا إضافيا، شهد خلاله تسجيل الفرنسي كريم بنزيمة ركلة جزاء حاسمة ليضع الفريق في المباراة النهائية، حيث تغلب على ليفربول وأحرز كأس البطولة.

وصرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، الأسبوع الماضي: "ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي فعل ذلك مرات عديدة، لكننا سنحاول تكرار ذلك مرة أخرى. نحن ندرك مدى قدرة جماهيرنا والملعب على مساعدتنا. سنحاول حتى اللحظة الأخيرة وحتى الكرة الأخيرة، ابتداءً من الغد".

ولم تتلق شباك أرسنال ثلاثة أهداف أو أكثر فيما يقرب من 80 مباراة في جميع المسابقات، منذ فوزه 4 - 3 على لوتون تاون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر عام 2023.

وتعود المرة الأخيرة، التي تغلب فيها أرسنال على ريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال بموسم 2005/2006، عندما بلغ النهائي لكنه لم يتمكن من الفوز باللقب عقب خسارته أمام برشلونة.

ويأمل أرسنال في بلوغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2009، عندما خرج على يد مواطنه مانشستر يونايتد.

يذكر أن ريال مدريد سوف يفتقد لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا غدا، بداعي الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.