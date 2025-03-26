لأرجنتين تتأهل رسميا إلى مونديال 2026

A + A -

اتأهل منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك مستفيدا من تعادل أوروعواي سلبيا مع مضيفتها بوليفيا مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني رابع المتأهلين رسميا من التصفيات بعد اليابان وإيران من آسيا، ونيوزيلندا من أوقيانوسيا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قمة التصفيات اللاتينية برصيد 28 نقطة قبل استضافة غريمه التقليدي البرازيل (فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش) على ملعب مونومنتال دي نونيز.

وتتأهل من أميركا الجنوبية 6 منتخبات مباشرة لكأس العالم في البطولة المقرر إقامتها بمشاركة 48 منتخبا.

ويتأهل الفريق صاحب المركز السابع للمنافسة على بطاقة التأهل عبر الملحق العالمي.

وضمنت الأرجنتين أحد المقاعد الستة عندما تعادلت بوليفيا، صاحبة المركز السابع، بدون أهداف مع أوروغواي.

بهذا التعادل بقي منتخب بوليفيا في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويبقى أقصى رصيد ممكن أن يحققه بنهاية مشواره في التصفيات (26 نقطة).

أما منتخب فنزويلا صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، سيكون أقصى رصيد ممكن له بنهاية التصفيات 27 نقطة.

وبقي منتخب أوروغواي بهذا التعادل في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.