رونالدو: أنا أفضل لاعب في التاريخ

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يستعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لإتمام عامه الأربعين بنفس الثقة وتقدير الذات اللذين تحلى بهما طوال مسيرته الحافلة.

ويكمل رونالدو أسطورة ريال مدريد الإسباني والهداف الحالي للنصر السعودي، عامه الأربعين، الأربعاء، وبدا أنه ليس لديه أي شك بشأن من يستحق لقب أفضل لاعب كرة قدم على مر التاريخ.

وقال رونالدو في مقابلة مع محطة "لا سيسكتا" التلفزيونية الإسبانية، يوم الثلاثاء: أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسر، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق.

وأضاف: ألعب بشكل جيد برأسي، أسدد الركلات الحرة بشكل جيد، أنا سريع وقوي وأجيد القفز، لم أر أي شخص أفضل مني.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف على المستوى الدولي، بتسجيله 135 هدفا مع منتخب البرتغال، كما يحمل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 217 مباراة.

وأكد رونالدو في وقت سابق انه يشعر بأنه سينهي مسيرته كأفضل لاعب في التاريخ، لكن لدى سؤاله عن اللاعب الأفضل بينه والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فإنه دائما ما يشيد بميسي، لكنه لا ينسى الإشادة بنفسه أيضا.