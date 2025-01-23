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لفطور مثالي.. 10 أطعمة غنية بالبروتين

23
JANUARY
2025
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إن بدء اليوم بأطعمة غنية بالبروتين سيمد الجسم بالطاقة، وسيبقي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، إن هناك 10 خيارات لذيذة يمكن تضمينها في وجبة الفطور لبداية مغذية:
 
1. عصائر البروتين
يوجد اختلاف في مسحوق البروتين حسب العلامة التجارية، ولكن المتوسط يحتوي على حوالي 70 غراما من البروتين لكل 100 غرام، يمكن مزج المشروب مع الفواكه والسبانخ والحليب للحصول على عصير فطور سريع وغني بالعناصر الغذائية.
 
2. الكينوا
تتميز الكينوا بتقديمها بروتينا كاملا، حيث تحتوي على حوالي 8 غرامات من البروتين لكل 100 غرام. إنها خيار مثالي لوجبة فطور شهية، حيث يوفر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية لبدء اليوم.
 
3. اللوز
يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية، حيث يوفر حوالي 21 غراما من البروتين لكل 100 غرام. وهو وجبة خفيفة رائعة للفطور أو يمكن إضافته إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان للحصول على قيمة غذائية إضافية.
 
4. زبدة الفول السوداني
إن زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين والدهون الصحية، حيث توفر حوالي 25 غراما من البروتين لكل 100 غرام. يمكن دهنها على الخبز المحمص، أو مزجها في العصائر، أو الاستمتاع بها مع الفواكه لتناول فطور لذيذ.
 
5. بذور الشيا
تحتوي بذور الشيا على كميات عالية من البروتين والألياف. إن أفضل ما في الأمر أنها تحتوي على حوالي 17 غراما من البروتين في كل 100 غرام. يكون من المناسب إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو صنع الشوفان الغني بالعناصر الغذائية.
 
6. الجبن القريش
يعتبر الجبن القريش، أو بانير، مصدرًا ممتازًا لبروتين الكازين، حيث يحتوي على حوالي 18 غراما من البروتين لكل -100 غرام. إنه مثالي في السلطات أو اللفائف أو يمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة مستقلة.
 
7. البيض
إن البيض متعدد الاستخدامات وغني بالبروتين، حيث يوفر حوالي 13 غراما من البروتين لكل 100 غرام. سواء كان مخفوقًا أو مسلوقًا أو مسلوقًا، فإنه يشكل وجبة فطور مرضية وغنية بالعناصر الغذائية.
 
8. الزبادي اليوناني
يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين والبروبيوتيك، حيث يوفر حوالي 10 غرامات من البروتين لكل 100 غرام، ويتناسب بشكل مثالي مع الفواكه أو العسل للحصول على وجبة فطور مغذية ومشبعة.
 
9. الشوفان
يتمتع الشوفان بنسبة عالية من البروتين والألياف، حيث يحتوي على حوالي 16.9 غرام من البروتين لكل 100 غرام. ويمكن تحويله إلى عصيدة أو إضافته إلى العصائر للحصول على وجبة فطور مغذية.
 
10. التوفو
يعد التوفو مصدرًا آخرًا للبروتين النباتي حيث يحتوي على حوالي 8 غرامات من البروتين لكل 100 غرام. يمكن تحضيره مقليًا أو إضافته إلى العصائر أو دمجه في أطباق الفطور
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