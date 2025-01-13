نهائي كأس السوبر الإسباني.. تشكيلة برشلونة وريال مدريد

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أعلن مدربا برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد، تشكيلة فريقيهما، اللذين سيخوضان نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في السعودية، بعد قليل، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، والثالثة على التوالي التي تشهد فيها المباراة النهائية لكأس السوبر مواجهة الكلاسيكو، حيث تبادل الفريقان الفوز باللقب في 2023 و2024.

تشكيلة ريال مدريد:

تيبو كورتوا - فيرلان ميندي - أنطونيو روديغر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينغا - جود بيلينغهام - فينيسيوس - كيليان مبابي - رودريغو.

تشكيلة برشلونة:

فويتشيك شتشيسني - جول كوندي - إينيغو مارتينيز - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - مارك كاسادو - بيدري رافينيا - جافي - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

ومنذ بدء إقامة البطولة بمشاركة أربع فرق بداية من عام 2020، فاز برشلونة أو ريال مدريد باللقب في آخر ثلاث نسخ، مع العلم أن الفريق الذي توج بلقب هذه البطولة توج بلقب الدوري الإسباني بنهاية الموسم.

وستكون هذه هي المواجهة الـ259 بين الفريقين في كافة المسابقات الرسمية، وحقق برشلونة الفوز في 101 مباراة، فيما فاز الريال بـ105مباراة وتعادل في 52 مباراة، مما يؤكد التنافس الشديد بين الفريقين.