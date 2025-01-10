لماذا يسعى مانشستر سيتي لضم مرموش؟.. صحيفة "غارديان" تجيب

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سلط تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، الضوء على أسباب رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكانت مصادر محلية مصرية وتقارير صحفية بريطانية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى مساعي مانشستر سيتي لضم مرموش (25 عاما)، الذي يقدم أداء لافتا في الدوري الألماني، مقابل مبلغ قد يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وحسب تقرير "غارديان"، فإن سيتي الذي تعرض لضربات متتالية مؤخرا وضعته في المركز السادس بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل، لم يعد مؤخرا الفريق الذي عرفه متابعو الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفريق لم يتم تدعيمه خلال الصيف الماضي إلا بصفقتين، هما الجناح الشاب سافينيو والعائد إلكاي غوندوغان، وهو ما اعتبرته غير كاف لإبقاء بطل الدوري في الصدارة.

كما أشارت إلى أن الإصابات أعاقت مسيرة الفريق السماوي هذا الموسم.

وحسب "غارديان"، ارتبط اسم مانشستر سيتي بعدد من اللاعبين لضمهم بشكل عاجل، مثل المدافعين عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي وفيتور ريس من بالميراس البرازيلي، ولاعبي الوسط إيدرسون من أتالانتا الإيطالي ومارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد الإسباني.

لكن الصحيفة أكدت حاجة الفريق إلى لاعب آخر في الثلث الأخير من الملعب، في إشارة إلى مرموش، معتبرة أن رحيل جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ترك الفريق "فقيرا هجوميا"، مع تكرار إصابات كيفن دي بروين وتراجع مستوى فيل فودين.

وفي جميع المسابقات هذا الموسم، سجل مرموش 18 هدفا وصنع 12 لفرانكفورت في 24 مباراة، وهي أرقام يتفوق عليها لاعب واحد فقط في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، هو زميله في منتخب مصر محمد صلاح، الذي سجل 21 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة مع ليفربول الإنجليزي.

وأشارت "غارديان" إلى تراجع القدرة التهديفية ومحدودية الخيارات الهجومية لمانشستر سيتي، مستشهدة بالاعتماد بشكل كبير على إيرلنغ هالاند الذي سجل 44 بالمئة من أهداف الفريق هذا الموسم.

واعتبرت أن مرموش "سيكمل هالاند إذا لعبا معا، أو يوفر بديلا عندما يتعثر المهاجم النرويجي"، مشيرة إلى قدرة نجم البوندسليغا على المراوغة في المواقف الضيقة، ومعدل نجاح تمريراته البالغ 78.5 بالمئة، وهو أمر يتماشى مع مدرسة المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا.