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بيع مقاعد "كامب نو" 20 عاماً.. آخر حلول برشلونة لتسجيل أولمو

30
DECEMBER
2024
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يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى إيجاد حل أخير كي يسجل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور قبل تاريخ 31 ديسمبر الحالي.
 
ويكافح النادي لتسجيل الثنائي في الدوري الإسباني، ووفقا لـ "سبورت" الكتالونية فإن الحل يكمن في بيع عدد كبير من مقاعد كبار الشخصيات في "كامب نو" المستقبلية لمدة 20 عاماً، مقابل شيك قدره 120 مليون يورو.
 
وأضافت "سبورت" أن الاتفاقية تعيش مراحلها النهائية والتي تمنح برشلونة بـ120 مليون يورو مقابل امتلاك عدد كبير من مقاعد كبار الشخصيات في "كامب نو" المستقبلية على مدار العشرين عامًا القادمة.
 
وكان برشلونة تعاقد مع أولمو مقابل 60 مليون يورو في الصيف الماضي وبسبب قواعد الدوري الإسباني التي تحد من الإنفاق على الأجور والانتقالات، لم يستطع الفريق تسجيله فورا إلى أن أتت إصابة المدافع الدنماركي أندرياس كرستنسن، حينها سجل النادي الكاتالوني اللاعب حتى 31 ديسمبر بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال اللاعبين المصابين لفترات طويلة، وذلك باستخدام 80% من راتب المدافع الدنماركي.
 
وطلب برشلونة من رابطة الدوري الإسباني تمديد التعاقد مع أولمو حتى نهاية الموسم إلا أنها رفضت قبل أن يقدم النادي طلبا للمحكمة التي رفضت بدورها شكوى النادي الإسباني.
 
وقالت محكمة تجارية في برشلونة في حكمها المؤرخ يوم الاثنين إنها رفضت طلبات النادي، حيث لم يتم استيفاء أي من المعايير.
 
وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن عقد أولمو الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2030، يتضمن بندا يسمح له بالمغادرة مجانا في حال عدم إمكانية تسجيله.
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