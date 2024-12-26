لتعويض تاليسكا.. النصر يستقر على التعاقد مع لاعب مغربي

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استقر نادي النصر السعودي على التعاقد مع المغربي الدولي يوسف النصيري مهاجم نادي فنربخشة التركي في صفقة مقايضة، حيث ينتقل بموجبها البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية، الثلاثاء، بأن يوسف النصيري، مهاجم الفريق التركي، رفض الانتقال إلى النصر بنظام الإعارة وأصر على أن يكون الانتقال بشكل دائم، مما يعلق موضوع انتقاله إلى النصر حتى إشعار آخر.

ومن المتوقع أن ينتقل أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة على سبيل الإعارة في غضون الأسبوع الحالي، وفقا لصحيفة "الرياضية".

وكان تاليسكا قد انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2021 قادما من غوانزو إيفرغراند الصيني بعقد يمتد لثلاثة أعوام، قبل أن يقوم النادي بتجديد عقده العام الماضي حتى يونيو 2026.

وخلال مسيرته مع النصر، لعب تاليسكا 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10 أهداف، ليكون أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي السعودي.