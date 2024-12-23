"هجوم ناري" من جماهير الأهلي رغم السداسية.. أزمة كبيرة حدثت

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شهدت مباراة الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، مساء الأحد، التي انتهت بفوز "المارد الأحمر" 6-1، غضب كبير من الجماهير عقب خسارتهم أمام باتشوكا المكسيكي وتصريحات بعض اللاعبين عقب اللقاء مما آثار غضبهم الأيام الماضية.

ورصدت الكاميرات في استاد القاهرة هتافات جماهير الأهلي والرسائل لغاضبة الموجهة منها للاعبي فريقها وأبرزهم محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا والإدارة الفنية للفريق.

وعقب المباراة، رفض لاعبو الأهلي الاحتفال مع الجمهور عقب نهاية المباراة، وذلك بسبب الهجوم عليهم قبل انطلاق المباراة والتوجه إلى غرف خلع الملابس.

ورفض المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان طلب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بالذهاب إلى الجماهير من أجل الاعتذار لهم، بعد فوز الفريق.

وعقب انتهاء المباراة رصدت عدسة بث المباراة توجه الشناوي نحو زملائه قائلاً: "يلا نروح للجماهير نعتذر لهم"، ورد رمضان على طلب الشناوي قائلاً:" لا يا شناوي".

كما قال محمود كهربا: "لا محدش يروح للجماهير يلا كله على غرفة الملابس".

من جانبه، علق نجم الأهلي السابق وليد صلاح الدين، على ما حدث من هتافات جمهور الأهلي ضد اللاعبين: "كان نفسى من الجمهور أن يوجه العتاب أو الرسائل للفريق كله مش أشخاص فقط، وكباتن الأهلي طوال تاريخه مش كتير فمكانتهم لابد أن تحترم، والشناوي تحمل انتقاد الجماهير بكل ثبات انفعالي".

وتابع: "عتاب الجماهير يدل على حبهم الكبير للاعبين، فالموضوع يعدى بين الأب والأبن، والجمهور دائما ينتقد على التقصير وليس من الخسارة، اعمل اللي عليك والجمهور هيقدر ده حتى لو خسرت".

تعليق مارسيل كولر

من جانبه، أبدى المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر اعتقاده أن غياب مساندة الجماهير في البداية أثرت على الفريق في مواجهة شباب بلوزداد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، والسبب في ذلك أن الجماهير لم تساند اللاعبين بقوة في البداية. هذه خسارة في حد ذاتها. ففي كرة القدم من الوارد أن نتعثر في النتيجة".

وأضاف: "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وتأخرنا ولكن نجحنا في التعادل، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة اللعب بشكل إيجابي، ونجحنا في تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني".

وتابع: "لدينا مباريات صعبة ونحتاج للتركيز في الفترة المقبلة".

وعن تسبب تأثر محمد الشناوي بهتاف الجماهير ضده في الهدف الذي تلقاه قال: "لا يمكنني الحكم على كيفية استقبال هذا الهدف. سأشاهد المباراة مرة أخرى لتحديد المتسبب به ثم أخبركم".

وأكمل: "جماهيرنا عظيمة ونعرف أنها يحق لها الغضب في بعض الأوقات، ولكن توقعنا منهم المساندة اليوم نظرا لصعوبة المباراة".

وتابع: "لا يوجد لاعب يلعب بشكل سيئ. أرى أنه لا يوجد فريق يفوز طوال الوقت. نريد الفوز في كل مباراة ولكن أحيانا تحدث الإخفاقات".

وعن عدم احتفال اللاعبين مع الجمهور: "فخور بالجماهير ونحتاج لوجودها، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل من جميع الأطراف، فكيف تسب لاعبا قبل اللقاء؟ عذرا ولكن عندما أسب أحدكم ثم أصالحه تصبح الأمور صعبة بعد ذلك".