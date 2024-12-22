مارون جبرايل مديرا للمنتخبات الوطنية في اتحاد كرة السلة

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بعد فوز لائحة أكرم حلبي كاملة لولاية ثالثة وجديدة مدتها أربع سنوات، في انتخابات التزكية التي جرت يوم الأحد في سنتر دميرجيان (نادي انترانيك)، بعد انعقاد الجمعية العمومية بمشاركة قياسية من اندية كافة الدرجات.

وبعدما عقد الاعضاء الفائزون، جلسة توزيع المناصب، تمّ انتخاب مارون جبرايل ممثل محافظة البقاع وزحلة، مديرا للمنتخبات الوطنية لكرة السلة.

جبرايل الذي دخل جنّة اتحاد كرة السلة عام 2010، وضع بصمته في اللعبة خلال 5 ولايات، ابرزها ترأسه للجنة المسابقات في الولاية السابقة، ومديرا للمنتخب الأول عام 2015..