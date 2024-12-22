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أكرم حلبي رئيسا لولاية ثالثة في اتحاد كرة السلة

22
DECEMBER
2024
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انتُخب أكرم حلبي رئيسا للاتحاد اللبناني لكرة السلة لولاية جديدة مدتها اربع سنوات، في انتخابات التزكية  التي جرت اليوم الأحد في نادي انترانيك(سنتر دميرجيان-النقاش).

وانعقدت الجمعية العمومية الانتخابية الحاشدة بمشاركة قياسية من اندية كافة الدرجات(11 من الدرجة الأولى و14 في الدرجة الثانية و15 في الدرجة الثالثة و69 في الدرجة الرابعة) والتي منحت ثقتها بالكامل للائحة حلبي. بحضور مندوبي وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم الشويري وحيدر قليط وحمزة حميّه ، ورئيس الاتحاد اكرم حلبي واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ومندوبي الأندية وضيوف وحشد من رجال الصحافة والاعلام.

وترأس الجمعية العمومية الانتخابية اكبر الأعضاء سنا من غير المرشحين ابراهيم منسى(مندوب نادي المريميين-ديك المحدي) الذي أعلن عن ان  النصاب القانوني قد تم ليعلن عن وجود 17 مرشحا لملء المقاعد ال15 للهيئة الادارية للاتحاد.

واشار الى سحب المرشحين الزميل نمر جبر وفرج عاد ترشيحيهما معلنا فوز المرشحين ال15 بالتزكية.

ثم عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وترأسها أكبر الأعضاء سناً فيكين جيرجيان وجاءت النتيجة كالآتي: اكرم حلبي رئيسا، ضومط كلّاب نائبا اول للرئيس، تمّام جارودي نائبا ثانيا للرئيس، ابراهيم باسيل نائب ثالثا للرئيس، سامي ناصر نائبا رابعا للرئيس، المحامي شربل رزق امينا عاما، فيكين جيرجيان امينا للصندوق، سيمون زغيب محاسبا، مارون جبرايل رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، جهاد صليبا رئيس لجنة تطوير الحكام. والمدربون : ادي بو زخم رئيس لجنة المسابقات، هشام جرادي رئيس لجنة تطوير كرة السلة في المناطق، هايغ طباقيان مسؤول العلاقات مع الاتحاد الآسيوي، محمد ابو بكر منسق وتطوير كرة السلة في محافظتي الشمال وعكار، وايلي خليل رئيس لجنة الملاعب).

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