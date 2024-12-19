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بعد "الهاتريك".. أرتيتا: جيسوس عاد لأفضل مستوياته

19
DECEMBER
2024
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قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن مهاجم الفريق غابرييل جيسوس، قد عاد لأفضل مستوياته بعدما سجل اللاعب البرازيلي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الشوط الثاني ليقود أرسنال للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أرسنال كان متأخرا في النتيجة بعد مرور أربع دقائق فقط من مباراته أمام كريستال بالاس يوم الأربعاء بعدما سجل جان فيليب ماتياتا هدف التقدم قبل أن يتدخل جيسوس لإنقاذ فريقه بتسجيله ثلاثة أهداف في 27 دقيقة ليقود فريقه للفوز 3 - 2.
 
ودخل جيسوس مباراة دور الثمانية وقد سجل هدفين فقط هذا العام، وهو ما دفع أرتيتا إلى التأكيد على أنه لن يبيع اللاعب في فترة الانتقالات التي تبدأ الشهر المقبل.
 
وكافأ جيسوس مدربه على ثقته به وسجل ثلاثة أهداف يمكنها أن تعيد مسيرته للحياة كما أنها يمكن أن تساعد أرسنال في تحقيق موسم إيجابي.
 
وقال أرتيتا: "أنا سعيد للغاية لأجله. مر بفترة طويلة لم يسجل فيها أي هدف، واليوم، سجل ثلاثة أهداف... الأهداف الثلاث المتنوعة التي سجلها، والعديد من الأفعال التي شارك بها- ظهر أنه حاد جدا".
 
وأضاف: "هذا شيء عظيم بالنسبة له وللفريق، لأنه يمكننا الاعتماد على لاعب لديه مثل هذه الجودة. غابرييل في هذا المستوى إضافة كبيرة لنا. إنها رسالة كبيرة للفريق أن غابرييل عاد لأفضل مستوياته. الأمر متعلق حاليا بالاستمرارية".
 
وأردف: "هذه اللحظة من التألق ستمنحه ثقة كبيرة. والآن علينا استغلالها ومنحه المزيد من المباريات والفرص. عندما يكون لاعبا في هذه اللحظة، من المهم أن يستمر".
 
ولعب مارتن أوديغارد، الذي شارك في الشوط الثاني، دورا في جميع أهداف جيسوس، بينما قام بوكايو ساكا، الذي شارك في الشوط الثاني أيضا، بصنع الهدف الثاني لجيسوس.
 
لدى سؤاله عن اعتماد فريقه على الثنائي أوديغارد وساكا، قال أرتيتا :" إنهم اثنان من أفضل لاعبينا. لكننا نعتمد على الفريق ونعتمد على الكثير من الأفراد مثل أي فريق آخر لتقديم العروض الجيدة وتغيير المباريات".
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