اعتقال رجل متهم بكسر جمجمة نجم رابيد فيينا

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أعلنت شرطة مدينة فيينا يوم الأربعاء أن الرجل الذي يشتبه في إلحاق إصابات خطيرة باللاعب النمساوي غويدو بورغشتالر، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، سلم نفسه.

وذكر بيان أن الرجل، الذي تم التعرف عليه هو نمساوي يبلغ 23 عاما، رفض الإدلاء بشهادته وتم إرساله إلى السجن وسط تحقيق للاشتباه في التسبب بإصابات جسدية خطيرة عن عمد.

وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت خارج ملهى ليلي في فيينا في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، وأوضحت أن المشتبه به اقترب في البداية من الأنثى التي كانت ترافق بورغشتالر وبعدها بشكل مفاجئ قام بتوجيه لكمة لوجه اللاعب البالغ من العمر 35 عاما. وأن المشتبه به والضحية لم يعرفا بعضهما البعض من قبل".

وأصيب بورغشتالر، لاعب رابيد فيينا، بكسر في قاع الجمجمة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر. ولا يزال في المستشفى ولم يتمكن حتى الآن من الإدلاء بشهادته للشرطة.