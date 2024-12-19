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أنشيلوتي يثني على مهاجمي الريال بعد الفوز بكأس القارات

19
DECEMBER
2024
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عبّر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن رضاه على الأداء الذي قدمه فريقه في نهائي كأس القارات للأندية والتي انتهت بفوز النادي الملكي على باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، وتتويجه باللقب.
 
وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أنا سعيد جدا هذا هو النجاح. كان يجب علينا إظهار الشخصية المطلوبة وأنهينا المباراة بأفضل شكل وكل اللاعبين قدموا الأداء المطلوب".
 
وأضاف "قدمنا عملا رائعا على المستوى الهجومي. كيليان قدم مباراة ممتازة ورودريغو سجل الهدف الثاني. نحن سعداء لأننا فزنا".
 
وتناوب كيليان مبابي ورودريغو وفينيسيوس جونيور على تسجيل الأهداف في مباراة يوم الأربعاء ليحقق فريق أنشيلوتي اللقب الأول للبطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
 
وفرض ريال مدريد سيطرته في ملعب لوسيل في قطر، ولم يبذل بطل دوري أبطال أوروبا الكثير من الجهد ما سمح لمنافسه بطل أميركا الشمالية بتهديد مرمى الحارس تيبو كورتوا عن طريق المرتدات.
 
وهدد باتشوكا مرمى ريال مدريد مبكرا عن طريق أسامة إدريسي ولويس رودريغيز وإلياس مونتيل لكن الفريق الإسباني سيطر بفضل انطلاقات فينيسيوس ورودريغو وتمريرات جود بلينغهام التي وجدت الثنائي البرازيلي في المساحات.
 
وافتتح عملاق إسبانيا أهدافه في الدقيقة 37 بعد عمل جماعي رائع إذ مرر بلينغهام إلى فينيسيوس جونيور لينطلق مراوغا حارس المرمى قبل أن يهيأ الكرة لزميله مبابي الذي أطلق تسديدة سهلة في الشباك.
 
وأضاف رودريغو الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بعد عمل فردي رائع.
 
وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد الشك في وجود التسلل ظنا في حجب بلينغهام لرؤية حارس باتشوكا.
 
وبعد الهدف الثاني، أجرى أنشيلوتي العديد من التغييرات، قبل أن يهدر فريقه العديد من الفرص.
 
واختتم فينيسيوس أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84، احتسبت بعد تدخل من إدريسي لاعب باتشوكا على لوكاس فاسكيز.
 
وفاز فينيسوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز زميله فيدي فالبيردي بجائزة الكرة الفضية فيما حصل مونتيل لاعب باتشوكا على الكرة البرونزية.
 
وصرّح رودريغو لمحطة "تليسينكو" التلفزيونية الإسبانية "نحن سعداء بتحقيق لقب آخر. كنت قلقا بعض الشيء بشأن الهدف لأن جود (بلينغهام) كان أمام حارس المرمى لكنه لم يتدخل في اللعبة، لذا أنا سعيد لمساعدة الفريق. فينيسيوس لاعب رائع، يلعب بشكل جيد جدا الآن ونحن سعداء لوجوده معنا. لدينا فريق رائع ونحن سعداء".
 
وبلغ باتشوكا المباراة النهائية بعدما فاز 3-صفر على بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية ليتوج بكأس قمة الأميركتين قبل التفوق على الأهلي المصري بطل إفريقيا بركلات الترجيح في مباراة كأس التحدي المؤهلة للنهائي.
 
وبعد فوزه ثلاث مرات بكأس القارات بنظامها القديم، التي كانت تلعب بين بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى خمسة ألقاب في كأس العالم للأندية، أصبح لدى ريال مدريد تسعة ألقاب عالمية.
 
وحلّ كأس القارات للأندية محل كأس العالم للأندية التي تغير نظامها لتقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا، بدلا من سبعة، على أن تستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى في الصيف المقبل.
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