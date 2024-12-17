إنتر ميلانو ينصب سيرك أهداف في مرمى لاتسيو

A + A -

ضرب إنتر ميلانو حامل اللقب الموسم الماضي بقوه بفوزه الكاسح على مضيفه لاتسيو بسداسية نظيفة، يوم الإثنين، في ختام المرحلة السادسة عشرة الدوري الإيطالي.

ورفع إنتر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق 3 نقاط عن أتالانتا المتصدر، ونقطة واحدة عن نابولي الثاني، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد لاتسيو عند 31 نقطة في المركز الخامس.

كان لاتسيو الذي عاد بفوز لافت على نابولي خارج ملعبه في الجولة الأخيرة، واتبعه بالانتصار على أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) منتصف الأسبوع، الطرف الأفضل في نصف الساعة الأول من دون أن يتمكن من هز شباك الضيوف الذي منحهم التركي الدولي هاكان تشالهان وغلو التقدم قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة، قبل أن يضيف فيديريكو ديماركو الثاني في الدقيقة 45 بالتسديدة على الطاير عند القائم البعيد.

وأجهز الإنتر على لاتسيو في الشوط الثاني بإضافة أربعة أهداف تناوب على تسجيلها نيكولو باريلا من تسديدة قوية من مسافة بعيدة (51)، ورأسية لظهيره الهولندي دنزل دامفريس (53)، والبرازيلي كارلوس أغوستو (77)، والفرنسي ماركوس تورام (89).

ورفع تورام رصيده الى 11 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم ليحتل المركز الثاني وراء متصدر ترتيب الهدافين ماتيو ريتغي مهاجم اتالانتا.