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مانشستر يونايتد ينتزع فوزا غير متوقع على السيتي

16
DECEMBER
2024
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حقق مانشستر يونايتد فوزا غير متوقع على منافسه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الأحد.
وسجل برونو فرنانديز وأماد ديالو هدفين متأخرين ليحقق مان يونايتد فوزا قاتلا 2-1 على مضيفه في قمة البريمرليغ.
 
وبدا أن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم في طريقه للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري بعدما تأخر بضربة رأس من المدافع يوسكو غفارديول.
 
لكن مباراة القمة التي افتقرت للجودة شهدت تحولا مذهلا متأخرا عندما تسبب خطأ من ماتيوس نونيز في ركلة جزاء منحت فرنانديز فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.
 
وبالكاد تجاوز مانشستر سيتي الصدمة لكن بعد ثوان معدودة أسعد ديالو جماهير الضيوف بهدف رائع من زاوية ضيقة.
 
وفاز سيتي مرة واحدة فقط في 11 مباراة في كافة المسابقات وظل في المركز الخامس في ترتيب الدوري بينما تقدم يونايتد للمركز 12.
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