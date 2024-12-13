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قائد مانشستر سيتي يتلقى "تهديدات" بعد مباراة يوفنتوس

13
DECEMBER
2024
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دعا كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تلقى رسالة "بغيضة وعنصرية وتهديدية" عقب الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.
 
وخاض ووكر (34 عاماً) الدقائق التسعين كاملة من المباراة لكنه لم يتمكن وزملاؤه من تجنّب الخسارة السابعة في آخر عشر مباريات لأبطال الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية.
 
ونشر الدولي الإنجليزي صورة عن الرسالة التي تلقاها على موقع إنستغرام من حساب مجهول الخميس استُخدمت فيها إساءات عنصرية.
 
وكتب ووكر على حسابيه عبر منصتي إكس وإنستغرام: لا ينبغي لأحد أن يتعرض لمثل هذا النوع من الإساءات البذيئة والعنصرية والتهديدية التي تلقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ مباراة الليلة الماضية.
 
وأضاف: يجب على إنستغرام والسلطات وقف حدوث هذا من أجل كل من يعاني من هذه الإساءات.
 
وزاد: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. إلى جماهيرنا، سنواصل العمل كفريق واحد لنكون أفضل، ونتحسن ونتجاوز الأزمة معاً.
 
وبدوره، دان سيتي الإساءة العنصرية التي تعرّض لها مدافعه الدولي في بيان جاء فيه: يدين مانشستر سيتي بشدّة الإساءة العنصرية التي كان كايل ووكر عرضة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الليلة الماضية.
 
وأتبع: نرفض التسامح مع التمييز من أي نوع، سواء كان ذلك في الملاعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وضمن سياق متصل، ندّدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالواقعة قائلة: تدين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جميع أشكال التمييز. لا مكان للعنصرية في رياضتنا أو في أي مكان في المجتمع. نشجع أي شخص يسمع أو يرى إساءة عنصرية على الإبلاغ عنها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وختمت: ستدعم الرابطة كايل ووكر والنادي في التصدي للكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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