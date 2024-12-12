ملاعب مونديال 2034.. السعودية تبهر العالم بـ15 تحفة فنية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 رسميا، كأول دولة تحتضن المونديال بمفردها بشكله الجديد بمشاركة 48 منتخبا.

وحصل ملف السعودية على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال.

وأعلنت السعودية في الفترة الماضية عن الملاعب المستقبلية التي من المقرر أن تحتضن منافسات كأس العالم، وكشفت الصور المذهلة عن الاستادات الحديثة التي تتميز بميزات مذهلة، بما في ذلك مدينة جديدة بالكامل من المقرر بناؤها حول ملعب واحد.

وكشف ملف الترشح عن المخطط العام لكأس العالم 2034، والذي سيقام في خمس مدن، هي: الرياض وجدة والخبر وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في العالم.

وستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ 15 استادا متطورا، منها 11 ملعبا جديدا.

وستضم الرياض 8 ملاعب مخصصة لاستضافة كأس العالم 2034.

استاد الملك سلمان الدولي

صمم ليتمتع بأعلى طاقة استيعابية في السعودية (أكثر من 92 ألف متفرج)، وسيصبح أحد أهم المراكز الرياضية والملعب الرئيسي للمنتخب السعودي.

وسيشكل الملعب والمنطقة المحيطة به ركيزة أساسية للمخطط العام لمشروع الرياض الخضراء، ويُسهم في دفع مسيرة التطوّر المستمرة بالعاصمة.

من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة.

استاد الأمير محمد بن سلمان

يتواجد الملعب الجديد في القدية، ويتميز بتصميم فريد يوفر إطلالة خلابة على إحدى قمم جبل طويق، وتسهم المواد المستخدمة في بناء الملعب، بما في ذلك الزجاج الملوَّن والمعادن اللامعة، بإضفاء لمسات جمالية مميّزة تحمل طابعاً مستقبليًا.

يسع أكثر من 46 ألف مقعد، وسيشهد منافسات مرحلة المجموعات إضافة إلى دور الـ 32 وثمن النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

استاد مدينة الملك فهد الرياضية

سيتم تطويره بأحدث المعايير العالمية، كما سيتم رفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج، ويعتبر واحدًا من أشهر الملاعب في المنطقة، ويمتاز سقفه بتصميم هندسي فريد مستوحى من الخيمة العربية التقليدية، ويقع الملعب بالقرب من أهم وجهات المدينة مثل مشروع المسار الرياضي، الذي سيوفر وصولًا سهلًا إلى المساحات الخضراء. وسيشهد مشروع تجديد الملعب زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية، وإمكانية استخدامه لأغراض متنوعة بدءًا من مباريات كرة القدم وصولًا إلى الحفلات الموسيقية.

استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

من المقرر بناء هذا الملعب الجديد ضمن إطار مخطط عام يشمل عددًا من الحدائق والمتنزهات في المنطقة المحيطة، وسيتم إنشاؤه باستخدام مواد محلية الصنع، كما سيتم تركيب مجموعة ضخمة من ألواح الطاقة الشمسية على سقف الملعب المحاط بمساحات خضراء متعددة الاستخدامات.

ويتواجد الملعب في قلب منطقة حيوية تشكل وجهة مميزة للمجتمع المحلي، وستتجاوز سعته 46 ألف متفرج.

استاد جنوب الرياض

يستوحي الملعب الجديد (+47 ألف متفرج) تصميمه الفريد من مبادئ العمارة السلمانية التي تمزج روح الأصالة والتراث والحداثة في آن معًا.

ومن المقرر أن يصبح الملعب الرئيسي لأحد الأندية الكروية ومستضيفا لمختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية.

استاد المربع الجديد

ستتجاوز سعته 46 ألف متفرج، ويحاكي التصميم الاستثنائي لهذا الملعب الجديد الأسطح المتداخلة والمظهر المميّز لجذع شجرة الطلح المحلية، وتوظف مرافق الملعب أحدث التقنيات المتقدمة بهدف توفير تجارب مخصصة واستثنائية للجمهور.

استاد جامعة الملك سعود (+46 ألف متفرج)

يتواجد في موقع مميّز بجوار مجمع "يو ووك" النابض بالحياة، ويشكل أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات التابعة لجامعة الملك سعود.

يستضيف الملعب حالياً مباريات الدوري السعودي للمحترفين وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، ومن المقرر زيادة سعته لاستضافة عدد من مباريات البطولة.

استاد روشن "46 ألف متفرج"

يشكل تصميم هذا الملعب الجديد امتدادًا للطابع الحضري الذي يطغى على البيئة المحيطة، حيث يقدم صورة فريدة ومختلفة كليًا عن التصميم التقليدي لملاعب كرة القدم.

سيتم إنشاء الملعب في موقع مميز، وتحيط به هياكل بلورية متداخلة تحتضن مدرجات الجمهور وتتوهج ليلاً لتضيء سماء المنطقة المحيطة.

أما جدة، ثاني أكبر مدينة من حيث المساحة في السعودية، والتي تتميز بموقعها الساحلي، ستحتضن مباريات المونديال عبر 4 ملاعب.

استاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (+45 ألف متفرج)

من المقرر بناء الملعب الجديد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، ويتميز الملعب بتصميم متعدد الاستخدامات مع لمسات جمالية مستوحاة من الشعاب المرجانية المحلية.

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "+58 ألف متفرج"

بُني الملعب في عام 2014 ويحمل لقب "الجوهرة المشعة" بفضل تصميمه المعماري الفريد.

وتهدف عملية التجديد المقررة للملعب إلى استيفاء المتطلبات المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الحفاظ على عناصره التصميمية المميزة.

استاد ساحل القدية "+46 ألف متفرج"

سيتم بناء الملعب الجديد في قلب مشروع ساحل القدية على شواطئ البحر الأحمر، إلى جانب العديد من المنشآت الرياضية الأخرى والفنادق. يستوحي الملعب تصميمه من المظهر المتموّج "للأمواج المكسيكية" الشهيرة مع تدرجات لونية غنية وزاهية.

استاد وسط جدة "+45 ألف متفرج"

يحاكي تصميم الملعب الأنماط المعمارية المميزة لمنطقة جدة البلد التاريخية، مع تبنّي التطورات التقنية وتصاميم المباني المبتكرة، وسيتم إنشاء الملعب في منطقة المتنزهات الرياضية بجدة، وتحيط به مناطق مخصصة للمشجعين.

كما ستشهد مدينة الخبر، التي تتواجد بالمنطقة الشرقية للسعودية، استضافة مباريات المجموعات ودور الـ 32 وثمن النهائي.

استاد أرامكو

سيتربع استاد أرامكو "+46 ألف متفرج" على شاطئ الخليج العربي، الذي يتسم بتصميم ديناميكي مستوحى من البحر، ويحاكي شكل "الدوامات" التي تظهر قبالة الساحل خلال أشهر الصيف، وتشمل العناصر المعمارية للملعب عدداً من الأشرعة المتداخلة والزخارف التي تحاكي شكل الأمواج الطبيعية، بما يتناغم مع البيئة الساحلية المحيطة به على شواطئ السعودية.

وذات الأمر بالنسبة لمدينة أبها، عاصمة منطقة عسير في جنوب غرب السعودية، التي تتواجد أبها على ارتفاع 2,270 مترًا فوق مستوى سطح البحر في جبال السروات التي تمثل السلسلة الجبلية الأطول والأكثر ارتفاعًا في السعودية.

استاد جامعة الملك خالد

يتواجد استاد جامعة الملك خالد جنوب شرق مدينة أبها، ومن المقرر أن يشهد الاستاد أعمال توسعة بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 45 ألف متفرج بهدف استضافة عدد من مباريات كأس العالم 2034 وتركز عملية تجديد الملعب على تحديث البنية التحتية مع مراعاة السياق التاريخي للملعب.

في الوقت الذي تخطف فيه مدينة نيوم الأنظار، كونها أحد أهم مشاريع التطوير الأكثر ابتكارا على مستوى العالم، وتقع في شمال غرب السعودية، سيتواجد هناك استاد نيوم الذي سيشهد عدة مباريات من ضمنها مواجهات ربع النهائي.

استاد نيوم

ومن المنتظر أن يكون استاد نيوم الملعب الأكثر تميزًا على مستوى العالم، حيث يتواجد على ارتفاع يزيد عن 350 مترًا ضمن هيكل "ذا لاين"، ويوفر تجربة استثنائية وغير مسبوقة لحضور مباريات كرة القدم، وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة كلاً من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يعد نقلة نوعية تاريخية على مستوى الملاعب في العالم بأسره.

كما أن خطة الاستضافة ستمتد إلى 10 مدن داعمة للمدن المضيفة، يتم فيها احتضان بعض معسكرات المنتخبات المشاركة قبيل وأثناء البطولة، وفيما يتعلق بالإقامة استعرض الملف ما يزيد عن 230 ألف غرفة موزعة على المدن المضيفة والمدن الداعمة لكبار الشخصيات ووفود الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة والإعلاميين وجماهير البطولة.

أما مراكز تدريب المنتخبات تم اقتراح 132 مقر تدريب، في 15 مدينة ستستضيف المنتخبات الـ 48 المشاركة والوفود المرافقة لها، تشمل 72 ملعباً مخصصاً للمعسكرات التدريبية، إضافة إلى مقري تدريب للحكام.

كما ستشهد 10 مواقع مختلفة في المدن المضيفة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، حيث سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار موقع واحد في كل مدينة مضيفة، إذ تشمل قائمة المواقع المقترحة حديقة الملك سلمان في الرياض المقرر أن تصبح أكبر حديقة حضرية في العالم.

كما تشمل قائمة المواقع المقترحة الأخرى واجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، وساحة البحار في أبها ضمن مشروع "وادي أبها"، والمرسى ضمن مشروع “ذا لاين” في نيوم، وحديقة الملك عبدالله بالخبر، ومناطق أخرى تمكن الجماهير من مشاهدة المباريات وخوض تجارب استثنائية وسط أجواء ترفيهية مميزة على مدار أسابيع البطولة.