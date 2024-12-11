بنزيمة: السعودية جاهزة لاستضافة كأس العالم 2034

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أكد الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب اتحاد جدة، أن السعودية ستكون جاهزة ومستعدة لاستضافة كأس العالم 2034.

وبيَّن النجم الفرنسي أن السعودية دولة مثيرة للاكتشاف، وتحتضن العديد من الفعاليات والرياضات، مبديًا إعجابه بضيافة الشعب السعودي الكريم، واصفًا شعوره حيال ذلك بـ"العظيم".

وامتدح بنزيمة التطوير الكبير والنقلة النوعية التي تشهدها الكرة السعودية في تصريحات عبر الحساب الرسمي لملف استضافة كأس العالم 2034 قائلاً: السعودية ستكون على أتم الاستعداد بعد 10 أعوام، كون التدريبات والتطوير يبدآن مع اللاعبين الناشئين وهذا هو الشيء الأهم والذي يعمل عليه اتحاد كرة القدم حاليًا، وبالتالي سيصنع جيلًا بإمكانه الوصول إلى أعلى مستوى فني في اللعبة.