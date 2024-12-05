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الجماهير العربية تترقب.. تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2025

5
DECEMBER
2024
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يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها بمدينة ميامي الأميركية، الخميس.
 
ويشارك في البطولة 32 فريقا لأول مرة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتوسيع عدد المشاركين بدلا من 7 أندية، حيث يتواجد من بينها 5 أندية عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.
 
وأعلن فيفا، الثلاثاء، عن إجراءات قرعة مونديال الأندية 2025 وتصنيف الفرق المشاركة في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
 
وأشار فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلى أنه تم تقسيم الأندية الـ32 المشاركة إلى 4 مستويات يضم كل منها 8 فرق، موضحا أن الوعاء الأول يضم أعلى أربعة فرق تصنيفا من أوروبا إلى جانب أعلى أربعة فرق تصنيفا من أميركا الجنوبية، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينغو البرازيلي وبالميراس البرازيلي وريفير بليت الأرجنتيني وفلومينينسي البرازيلي.
 
بينما يتكون الوعاء الثاني من الفرق الثمانية المتبقية من أوروبا وهي تشيلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي وأتليتكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي وريد بول سالزبورغ النمساوي.
 
ويضم الوعاء الثالث أعلى فريقين تصنيفا على التوالي من آسيا وأفريقيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أميركا الجنوبية، وهي الهلال السعودي وأولسان هيونداي الكوري والأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي ومونتيري المكسيكي وكلوب ليون المكسيكي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبوتافوغو البرازيلي.
 
ويضم الوعاء الرابع الفريقين المتبقيين على التوالي من آسيا وأفريقيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب ممثل أوقيانوسيا والفريق الذي يمثل الدولة المضيفة، إنتر ميامي إضافة إلى أوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي والترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وباتشوكا المكسيكي وسياتل ساوندرز الأميركي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
 
وأكد فيفا أن القرعة ستجنب أيضا وقوع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء أندية أوروبا التي تشارك بـ12 فريقا ما يعني أن هناك 4 مجموعات ستضم فريقين من أوروبا.
 
وأوضح أيضا أن هناك استثناء آخر بوضع نادي إنتر ميامي في الوعاء الرابع للمجموعة الأولى مباشرة، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية على ملعب (هارد روك)، بينما سيتم وضع الفريق الأميركي الآخر سياتل ساوندرز في الوعاء الرابع للمجموعة الثانية مباشرة.
 
وكان فيفا قرر إقامة مونديال الأندية بنظامها الجديد كل 4 سنوات خلال فصل الصيف، بدلا من إجرائها كل عام، حيث يشارك في البطولة أبطال القارات الست خلال السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى أفضل الأندية في التصنيف التابع لكل اتحاد قاري بناء على نتائجها خلال نفس الفترة.
 
وأثارت البطولة بشكلها الجديد الجدل، حيث دعمها السويسري جياني إنفانتينو، لكنها تواجه تحديين قانونيين في أوروبا، وكلاهما يتعلق باتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو).
 
وتتركز مخاوف الاتحادات بشكل أساسي على رفاهية اللاعبين، حيث من المقرر أن يتم منح اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية ويخوضون المونديال وقتا قصيرا للغاية للراحة والتعافي بشكل صحيح قبل بدء موسم 2025 / 2026.
 
وأبدى عدد من اللاعبين بالفعل استياءهم من إقامة مونديال الأندية بهذا النظام، حيث حذر لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رودري من أن عددا كبيرا من النجوم "قريبون" من التفكير في الإضراب بسبب أجندة المباريات المزدحمة، حيث تشغل مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مساحة أكبر الآن.
 
وتخشى روابط الدوريات في أوروبا من أن يكون لكأس العالم للأندية تأثير سلبي على مسابقاتها، مع مخاوف بشأن ما إذا كان مانشستر سيتي وتشيلسي يمكن أن يكونا بكامل قوتهما ولياقتهما عندما يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025 / 26 في 17 أغسطس القادم.
 
وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.
 
وتستمر باقي الأدوار في البطولة على هذا النظام حتى المباراة النهائية التي تقام على ملعب (ميتلايف) بولاية نيوجيرسي في 13 يوليو القادم.
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