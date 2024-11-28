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"لأول مرة".. نجل ميسي يشارك في بطولة "رسمية"

28
NOVEMBER
2024
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شارك تياغو ميسي، أكبر أبناء نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مباراته الأولى في بطولة "كأس نيولز" في مدينة روساريو الريفية.
ولعب تياغو ميسي، البالغ من العمر 12 عاما، بالقميص رقم 10 لفريق إنتر ميامي للناشئين، والذي خسر بهدف نظيف أمام فريق نيولز أولد بويز يوم الاثنين، في البطولة التقليدية للناشئين تحت 13 عاما. ولعب أيضا الثلاثاء.
 
وبدأ ليونيل ميسي أولى خطواته كلاعب كرة قدم في النادي الأرجنتيني بروساريو التي تبعد بـ300 كيلومتر (186 ميل) عن العاصمة بوينس يريس.
 
وتواجدت والدة تياغو، أنتونيلا روكوزو، وعدد كبير من أفراد العائلة، من بينهم الجد والجدة خورخي ميسي وسيليا كوتشيتيني، في المدرجات لمشاهدة تياجو وهو يلعب. ولم يحضر ليونيل ميسي.
 
ولعب تياغو، الذي تم استبداله في الشوط الثاني، مع صديقه بنيامين سواريز، نجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، زميل ميسي وصديقه المقرب في برشلونة سابقا واللاعب الحالي في إنتر ميامي.
 
ويتواجد ميسي وسواريز في روساريو بعد خروج إنتر ميامي المبكر من تصفيات الدوري الأميركي لكرة القدم.
 
ويوم الأحد الماضي، شاهد الثنائي مباراة ودية لفريق إنتر ميامي تحت 13 عاما أمنام يونيون.
 
وتجمع بطولة الناشئين التي تقام في الأرجنتين ثمانية فرق من أميركا الشمالية والجنوبية.
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