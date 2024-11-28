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غوارديولا يعلق مجددا على جرح أنفه: لم أقصد الاستخفاف

28
NOVEMBER
2024
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أصر المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، الأربعاء، أنه "لم يكن يقصد الاستخفاف بقضايا إيذاء النفس"، بعد تعليقاته حول جرح في أنفه عقب انهيار بطل إنجلترا أمام فاينورد الهولندي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
وأصيب مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق بخدش على أنفه، بعد مباراة أهدر بها سيتي تقدمه 3-0 ليخرج متعادلا 3-3 على ملعبه الاتحاد.
 
وعندما سئل عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أجاب غوارديولا أنه تسبب في ذلك بظفر إصبعه، وأضاف مازحا على ما يبدو: "أريد أن أؤذي نفسي".
 
ودخل مانشستر سيتي ثاني الدوري المباراة بعد 5 هزائم متتالية في جميع المسابقات.
 
ووضع غوارديولا الذي كان جالسا على مقاعد المدربين رأسه بين يديه بعد خطأ فادح من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، أهدى الهدف الأول لفاينورد الذي سجله الجزائري أنيس حاج موسى.
 
ولجأ المدرب الإسباني إلى منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح رده الأربعاء، قائلا: "فوجئت بسؤال في نهاية المؤتمر الصحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على أنفي، وشرحت أن ظفرا حادا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ".
 
وتابع: "لم تكن إجابتي بأي حال من الأحوال تهدف إلى الاستخفاف بقضية الأذى الذاتي الخطيرة للغاية".
 
وأضاف: "أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلات الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه اللحظة لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة".
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