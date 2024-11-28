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صلاح يسعى للثأر من "المنافس المستعصي" بأهم أسبوع في الموسم

28
NOVEMBER
2024
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يأمل النجم المصري محمد صلاح في تحقيق "إنجاز شخصي" أمام ريال مدريد الإسباني، الذي يحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
 
وإلى جانب رغبته في تحقيق الفوز لفريقه، يسعى صلاح إلى كسر نحسه الشخصي أمام الفريق الملكي، إذ واجهه 8 مرات (اثنتان مع روما الإيطالي و6 مع فريقه الحالي) خسر منها 7 وتعادل واحدة.
 
ومن بين هذه المواجهات عاش صلاح لحظات تعيسة، إذ خسر نهائيين لدوري أبطال أوروبا عامي 2018 و2022، وأُقصي من البطولة ذاتها مرتين.
 
لهذا يحمل اللقاء المرتقب على ملعب "أنفيلد" طعما خاصا لصلاح، إذ يسعى لتعويض إخفاقاته السابقة أمام ريال مدريد.
 
ويدخل قائد منتخب "الفراعنة" مباراة الأربعاء مدفوعا بتألقه اللافت مؤخرا، إذ يعد أحد أبرز لاعبي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بتسجيله 10 أهداف (في المركز الثاني خلف إيرلنغ هالاند صاحب الـ12 هدفا)، وصناعة 6 أهداف (في المركز الثاني أيضا خلف بوكايو ساكا الذي صنع 8 أهداف).
 
لكن في المقابل، تهيمن على اللقاء تصريحات صلاح الأخيرة التي أثارت جدلا في ليفربول، وانتقادات للاعب ممن رأوا أن الوقت لم يكن مناسبا لإطلاقها.
 
وقال صلاح للصحفيين بعد الفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء الأحد، إن إدارة النادي لم تبدأ مفاوضات معه بعد لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
 
وتابع اللاعب الذي تلقبه جماهير ليفربول بـ"الملك": "أرى نفسي خارج الفريق أكثر من الاستمرار معه".
 
وتسبب صلاح بتصريحاته في ضجة كبيرة قبل استضافة ريال مدريد، ثم مواجهة مانشستر سيتي في الدوري، الأحد، مما دفع جيمي كاراغر نجم النادي السابق لوصف صلاح بأنه "أناني".
 
لكن المدير الفني للفريق أرني سلوت أعرب عن ثقته في أن صلاح "يركز بشكل تام استعدادا لأهم أسبوع في مشوار الفريق هذا الموسم".
 
وقال سلوت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "صلاح أكثر تركيزا مما يثار حول الفريق. سأركز فقط على ما قاله كاراغر بأن مو أحد أفضل 5 لاعبين في تاريخ ليفربول وأتفق معه بالطبع، وهي مكانة ليست سهلة في ظل مرور عدد كبير من اللاعبين الرائعين على هذا النادي".
 
وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية: "لا أعتقد أن ما قيل يشتت انتباه صلاح، بل ربما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه".
 
وتابع سلوت: "من جانبي أركز فقط على المباراة التالية وما ينتظرنا من مواجهات مهمة، وأتحدث مع محمد وجميع اللاعبين بأنني أنتظر منهم أفضل أداء، ولا أرى نفسي مشتتا بتصريحاته، وكذلك زملاؤه".
 
وشدد مدرب ليفربول على أن "صلاح يركز بشكل كامل على مباراة ريال مدريد، والضجة قد تكون مثارة في وسائل الإعلام أو بين أوساط الجماهير، وهي أمر طبيعي تماما، لكن في مقر التدريبات لم يتحدث أي لاعب أو مدرب بشأن هذا الموضوع".
 
واختتم سلوت تصريحاته: "بالطبع أتمنى أن يستمر محمد صلاح في تحقيق أرقامه، ومواصلة معدله التهديفي المميز، وهذا هو الأمر الإيجابي، لذا لا أعتقد أنه مشتت".
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