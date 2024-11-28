فيديو "للظهور النادر".. زوجة صلاح تتفاعل مع ركلته الضائعة

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في لقطة نادرة، ظهرت زوجة النجم المصري محمد صلاح، وهي تتفاعل بحرقة، من مدرجات استاد أنفيلد، خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء، خلال المباراة أمام ريال مدريد، بعدها توجهت الكاميرا مباشرة على ماغي وهي تحتفل ظنا منها أن الكرة دخلت المرمى، قبل أن تكتشف أن الضربة ضاعت.

كما ظهر إلى جوار ماغي، ابنتها مكة وهي تتفاعل مع الركلة الضائعة.

وتعتبر لقطة ظهور ماغي من المدرجات "نادرة"، حيث عادة ما تتجنب زوجة النجم المصري حضور مبارياته من الملعب.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء لأول مرة هذا الموسم، حيث يقدم أداء متميزا مؤخرا.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز في اللقاء بنتيجة 2-0، كما أن نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، أضاع ركلة جزاء هو الآخر خلال اللقاء.

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https://twitter.com/i/status/1861885129721090072