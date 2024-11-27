بعد تصريحات صلاح.. مدرب ليفربول يخرج عن صمته

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أعرب آرني سلوت مدرب ليفربول عن ثقته في أن محمد صلاح نجم الفريق يركز بشكل تام استعدادا لأهم أسبوع في مشوار الفريق هذا الموسم رغم الضجة التي أثارها اللاعب بتصريحاته حول تجديد التعاقد.

وقال صلاح للصحفيين بعد الفوز على ساوثهامبتون مساء الأحد الماضي إن إدارة النادي لم تبدأ مفاوضات معه بعد لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا "أرى نفسي خارج الفريق أكثر من الاستمرار معه".

وتسبب صلاح بتصريحاته في ضجة كبيرة حول ليفربول الذي يستعد لاستضافة ريال مدريد غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، مما دفع جيمي كاراغر نجم النادي السابق لوصف صلاح بأنه أناني.

ورد سلوت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "صلاح أكثر تركيزا مما يثار حول الفريق، وسأركز فقط على ما قاله كاراغر بأن (محمد) أحد أفضل خمسة لاعبين في تاريخ ليفربول، وأتفق معه بالطبع، وهي مكانة ليست سهلة في ظل مرور عدد كبير من اللاعبين الرائعين على هذا النادي".

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "لا أعتقد أن ما قيل يشتت انتباه صلاح، بل ربما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه".

وواصل سلوت: "من جانبي أركز فقط على المباراة التالية وما ينتظرنا من مواجهات مهمة، وأتحدث مع محمد وجميع اللاعبين بأنني أنتظر منهم أفضل أداء، ولا أرى نفسي مشتتا بتصريحاته، وكذلك زملائه اللاعبين".

وشدد مدرب ليفربول على أن "صلاح يركز بشكل كامل على مباراة ريال مدريد، والضجة قد تكون مثارة في وسائل الإعلام أو بين أوساط الجماهير، وهي أمر طبيعي تماما، ولكن في مقر التدريبات لم يتحدث أي لاعب أو مدرب بشأن هذا الموضوع".

واختتم سلوت تصريحاته: "بالطبع أتمنى أن يستمر محمد صلاح في تحقيق أرقامه، ومواصلة معدله التهديفي المميز، وهذا هو الأمر الإيجابي، لذا لا أعتقد أنه مشتت".