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بالفيديو.. نجم الأهلي يضيع "أغرب فرصة" في الموسم

27
NOVEMBER
2024
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اعتبر عدد من متابعي كرة القدم، لقطة في مباراة الأهلي المصري مساء الثلاثاء، على أنها "لقطة الموسم"، بعد أن أضاع نجم الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا محققا بغرابة.
 
وخلال لقاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، وجد "كهربا" نفسه بالكرة أمام مرمى خال مع تقدم حارس المرمى، لكنه أضاع الكرة إلى خارج المرمى بطريقة "لا تصدق".
 
وانتشرت اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرابتها، خاصة وأن "كهربا" نفسه تألق وسجل هدفين أصعب كثير من تلك الفرصة الضائعة.
 
وفاز الأهلي على ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4 - 2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
 
سجل محمود عبد المنعم كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات رباعية الأهلي في الدقائق 14 و21 و26 و48.
 
بينما سجل كاسوم كونيه وروجيه أساليه هدفي ستاد أبيدجان في الدقيقتين 30 و55.
 
وسيلعب الأهلي حامل اللقب الأفريقي في الموسمين الماضيين في الجولة الثانية ضد أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر في جنوب أفريقيا، بينما سيلعب ستاد أبيدجان ضد شباب بلوزداد في كوت ديفوار.
 
 
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