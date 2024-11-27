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أبطال أوروبا.. مان سيتي يفرط بتقدم 3-0 وبايرن يهزم باريس

27
NOVEMBER
2024
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فرط مانشستر سيتي في تقدمه بثلاثة أهداف، ليحصل على نقطة واحدة بتعادله 3-3 مع ضيفه فينورد الهولندي، في دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز أداء مهزوزا مرة أخرى، الثلاثاء.
 
وسجل إرلينغ هالاند هدفين لفريق المدرب بيب غوارديولا، لكن الأخطاء الدفاعية الفادحة في الدقائق الأخيرة جعلته يتراجع إلى المركز 15 في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط.
 
وبعد أن تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 3-0، بفضل هدفين من هالاند، رد فينوورد بثلاثة أهداف خلال 15 دقيقة، أولها عن طريق أنيس حاج موسى في الدقيقة 75، ثم أضاف سانتياغو خيمينيز الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق، ثم أدرك ديفيد هانكو التعادل في الدقيقة 89.
 
وفي قمة الجولة، انتصر بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 1-0، في مباراة سيطر عليها الألمان وأضاعوا العديد من الفرص.
 
وحسم المدافع الكوري كيم من جاي اللقاء برأسية قرب نهاية الشوط الأول.
 
واكتسح باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 5 -صفر، بينما تقدم أتالانتا الإيطالي للمركز الرابع بدوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على مضيفه يانغ بويز السويسري 6 -1 .
 
وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة هدفين ليقود فريقه للفوز على بريست الفرنسي بنتيجة 3 – صفر، ويصل للهدف 100 في البطولة، وهو ثالث لاعب بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يصل لهذا الرقم.
 
ولقن ارسنال الإنجليزي مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي درسا قاسيا وفاز عليه 5 -1.
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