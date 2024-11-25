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ليفربول يحلّق في الصدارة بفضل "المدمر صلاح"

25
NOVEMBER
2024
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قدم محمد صلاح أداء رائعا وسجل هدفين، قاد بهما فريقه ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 على ضيفه ساوثهامبتون، الأحد، في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وبهذا الفوز حلق ليفربول بعيدا في الصدارة برصيد 31 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي تعرض لخسارة كبيرة برباعية نظيفة أمام توتنهام هوتسبير، السبت.
 
في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته العاشرة مقابل فوز وحيد وتعادل واحد، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.
 
وتقدم ليفربول في النتيجة مستغلا خطأ من ساوثهامبتون، عندما انقض دومينيك سوبوسلاي على تمريرة خاطئة ليفتتح التسجيل بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.
 
لكن آدم أرمسترونغ أدرك التعادل في الدقيقة 42 من متابعة ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعادنة بالفار، سددها وتصدى لها الحارس لكنها عادت لمهاجم الضيوف على طبق من ذهب.
 
وعلى نحو مفاجئ، تقدم ساوثهامبتون في النتيجة، عندما كلل ماتيوس فرنانديز هجمة مرتدة سريعة بنجاح في الدقيقة 56.
 
لكن صلاح أدرك التعادل بلمسة رائعة، لتمر الكرة من تحت حارس المرمى إلى داخل الشباك، بعد مرور ثلث ساعة من الشوط الثاني.
 
وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعد لمسة يد من يوكيناري سوغاوارا داخل المنطقة، وسجل صلاح من علامة الجزاء ليحسم ليفربول النقاط الثلاث.
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