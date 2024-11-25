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رئيس ريال مدريد يكشف سبب مقاطعة النادي حفل الكرة الذهبية

25
NOVEMBER
2024
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دافع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن قرار الإدارة بعدم حضور حفل الكرة الذهبية.
 
ولم يحضر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ولاعبي الفريق الحفل الذي أقيم الشهر الماضي في باريس احتجاجا على خسارة المهاجم فينيسيوس جونيور الجائزة المرموقة لصالح الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.
 
وقال بيريز في حديثه للجمعية العمومية للنادي يوم الأحد "رودري لاعب رائع، ونحن معجبون به"، ولكن رئيس النادي المدريدي انتقد نظام التصويت.
 
وأضاف بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية "لقد غيروا نظام التصويت. هناك صحفيون لا يعرفهم أحد شاركوا في التصويت هذا العام، ولولا أصوات الصحفيين من دول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا، لفاز فينيسيوس بالكرة الذهبية".
 
وتابع بيريز "يجب أن يتغير النظام، ويتم التدقيق في هوية الأشخاص الذين يشاركون في التصويت، لهذا السبب لم نحضر الحفل".
 
وعبّر بيريز عن تفاؤله ببطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم "سوبر ليغ"، بينما انتقد الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا قائلا "لا أحد يفهمه".
 
واسترسل قائلا: "أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى"، علما بأن هناك أحكاما قضائية صدرت ضد الاتحادين الدولي والأوروبي الأوروبي لكرة القدم بشأن عدم السماح بإقامة هذه البطولة الجديدة التي تم الكشف عنها لأول مرة في أبريل 2021.
 
وشدد رئيس نادي ريال مدريد على أن "كسر احتكار كرة القدم تطلب جهدا جبارا، وتعرضنا لضغوط من الممكن أن ينهار بسببها أي شخص، ولكن ليس نحن".
 
واختتم بيريز تصريحاته بالقول "نحن فخورون، وننتظر تنفيذ حكم المحكمة، فالمشاركة في البطولة تعتمد على الجدارة الرياضية بنسبة 100 بالمئة، لقد أعاد حكم المحكمة الأوروبية حريتنا لنا".
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