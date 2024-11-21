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مفاجأة.. كلوب أراد استبدال صلاح بـ "اللاعب الفاشل"

21
NOVEMBER
2024
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كشفت تقارير صحافية إنجليزية، يوم الثلاثاء، أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، كان يدرس إمكانية جلب أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، إلى الفريق ليحل مكان النجم المصري محمد صلاح.
 
وأراد المدرب الألماني استبدال محمد صلاح بالنجم الذي كان يعاني في مانشستر يونايتد.
 
صلاح، البالغ من العمر "32 عاما"، هو أحد أفضل اللاعبين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تم ربطه بالانتقال عن ليفربول عدة مرات على مدار الموسمين الماضيين، وفي عام 2022، كان كلوب يدرس التحرك لضم أنتوني إذا غادر صلاح.
 
وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، فإن المصري دخل في مفاوضات لتجديد عقده مع "الريدز"، وكان مايك جوردون، رئيس مجموعة "فينواي سبورتس" الأميركية مالكة النادي هو من قرر أن أفضل استخدام للموارد هو تجديد عقد صلاح، بينما كان كلوب يدرس خيارات استبدال نجم الفريق.
 
وكان أحد هذه الخيارات هو البرازيلي أنتوني، الذي انتقل بدلا من ذلك إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 مقابل 82 مليون جنيه إسترليني – حيث شارك في 17 هدفا فقط في 87 مباراة منذ توقيع العقد.
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