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قضية "خناقة المول".. قرار من المحكمة بحق إمام عاشور

21
NOVEMBER
2024
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ألغت محكمة مصرية، الأربعاء، حكم الحبس الصادر غيابيا بحق اللاعب إمام عاشور على خلفية قضية "خناقة المول".
 
وتواجد لاعب الأهلي، في المحكمة وسط حراسة مشددة، قبل بدء جلسة المحاكمة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
 
كان المحامي علي فايز، دفاع فرد الأمن أعلن تصالح إمام عاشور مع موكله في جلسة ودية بمكتبه.
 
وقال المحامي في منشور على "فيسبوك": "تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى وبوجود والد اللاعب وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".
 
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة، لاعب الأهلي إمام عاشور، في واقعة تعديه على فرد أمن بأحد المولات، والقضاء مجددا بحبسه 6 أشهر.
 
وتقدم اللاعب بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضده، لتصدر المحكمة حكما جديدا في القضية.
 
وجاء في البلاغ المقدم من فرد أمن بمول شهير في منطقة الشيخ زايد أن نجم الأهلي إمام عاشور وآخرين اعتدوا عليه، بعد زعم إمام أن زوجته تعرضت للتحرش في المول.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال فرد الأمن مقدم البلاغ، والذي قال إنه فوجئ أثناء وجوده بمناوبة عمل في العيد في تمام الساعة 6:45 بنجم الأهلي إمام عاشور يقتحم المول ومعه آخرون، عددهم بين 10 إلى 15 شخصًا، وهو في نوبة غضب ويردد أن زوجته تعرضت للتحرش أثناء وجودها لمشاهدة فيلم سينمائي في المول.
 
وأضاف فرد الأمن أن إمام عاشور سبه واعتدى عليه وأمسك بملابسه وجذبه بشدة حتى سقط على الأرض، ثم تدخل رفقاؤه واعتدوا عليه بالضرب فتسببوا في إصابته، ودخوله في حالة إغماء قبل أن يستفيق مرة أخرى، وعند اطمئنان اللاعب ومرافقيه بأنه لم يصب بأذى انصرفوا من المول.
 
واستمعت النيابة لأقوال اللاعب في الواقعة، والذي أكد أنه ذهب إلى المول بعد تلقيه اتصالًا من زوجته يفيد بتعرضها للتحرش، ولم يعتدِ على فرد الأمن.
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